Mangi cioccolato tutti i giorni? Quel quadratino potrebbe cambiarti la vita

Anche tu sei tra i tanti estimatori del cioccolato e lo mangi tutti i giorni? Questa abitudine potrebbe letteralmente cambiarti la vita: cosa c’è da sapere.

Molte persone non sanno resistere alla golosità del cioccolato e finiscono per consumarlo tutti i giorni. Del resto, l’alimento in esame rappresenta una vera e propria delizia per il palato e possiamo dire che si presta ad essere particolarmente versatile in cucina. Non a caso, è utilizzato per preparare tantissimi piatti dolci, ma anche salati.

Se anche tu sei tra quella folta schiera di persone che non riesce proprio a rinunciare al piacere di gustarlo tutti i giorni, è importante essere a conoscenza di quelle che possono essere le conseguenze di questa abitudine sulla propria salute.

Cioccolato tutti i giorni: le conseguenze sull’organismo

Come accennato sopra, il cioccolato rappresenta una tentazione a cui in pochi riescono a resistere. Molti finiscono per consumarlo tutti i giorni e in questo caso può essere interessante capire nel dettaglio quali sono le conseguenze di questa abitudine sull’organismo. Maria Rosaria Baldi, nutrizionista, si è voluta soffermare – sulle pagine del sito ‘La Cucina Italiana’ – su quelli che sono i benefici derivanti da un consumo regolare dell’alimento.

Tanto per cominciare, stando a quanto rivela l’esperta, l’abitudine di mangiare cioccolato quotidianamente determina un miglioramento nell’umore. Tale fenomeno è dovuto alle endorfine che sono gli ormoni del benessere. Oltre a ciò, un consumo regolare dell’alimento comporta anche un abbassamento di cortisolo che causa lo stress.

Non solo, diversi studi hanno messo in luce che il cioccolato è una ricca fonte di antiossidanti che svolgono un’efficace azione di contrasto delle patologie che inficiano le capacità cognitive. Il fenomeno è dovuto anche alla presenza di sali minerali in gran quantità tra cui rame, selenio e zinco. Un consumo abituale dell’alimento in esame infine può condurre ad una riduzione dei livelli della pressione arteriosa. A tal proposito, l’esperta ha rivelato che i flavonoidi del cacao sono in grado di migliorare il flusso sanguigno, grazie ad un incremento della produzione di ossido nitrico.

Ad onor del vero, così come ha tenuto a precisare la nutrizionista, i predetti benefici riguardano il cioccolato fondente. Quanto più è elevata la percentuale di cacao nel cioccolato tanto più è alto il beneficio sull’organismo. In linea di massima, si può affermare che il cioccolato con una percentuale di cacao compresa tra il 70-80% è più sano rispetto ai prodotti che ne presentano meno. Oltre a ciò, è importante precisare che gli effetti positivi sono limitati ad un consumo modesto dell’alimento. In particolare, l’esperta raccomanda di non eccedere la dose di un quadratino al giorno. In caso contrario gli effetti sull’organismo potrebbero essere tutt’altro che benefici.