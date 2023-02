Altro che castello delle meraviglie: questo è un vero paradiso ed è vicinissimo

Gli esperti d’arte e i visitatori che si recano in questo luogo così affascinante restano senza parole: dove si trova? Un castello delle meraviglie, quasi fatato!

L’Italia è senza dubbio uno dei Paesi con più arte in tutto il mondo, dato che è possibile ammirare monumenti, sculture, palazzi storici e molto altro praticamente in ogni angolo della nostra meravigliosa terra. Basta cominciare a girare per la penisola per rendersi conto di quante bellezze artistiche siano presenti sia all’interno dei nuclei abitati che al di fuori. D’altronde non è certo un caso se le ultime stime riferiscono che in Italia è presente dal 60 al 75% di tutti i beni artistici presenti in ogni continente.

Uno degli aspetti più incantevoli dell’arte presente nel nostro Paese consiste nel fatto che sia molto variegata. Da Nord a Sud è infatti possibile trovare dei veri e propri gioielli artistici e architettonici che sembrano provenire da altre terre e altre culture.

Ad esempio, alle porte di Firenze sorge un Castello che fa letteralmente innamorare non solo gli esperti d’arte, ma anche tutti gli appassionati che si recano in visita per ammirarne la meraviglia.

Il Castello di Sammezzano, un tuffo in Marocco a pochi km da Firenze

Stiamo parlando del Castello di Sammezzano, situato nel comune di Reggello, comune a circa 37 km da Firenze. Si tratta di un luogo intriso di magia, circondato da uno dei parchi più grandi dell’intera Toscana, dove si possono apprezzare alberi monumentali. Ma perché questo ‘monumento’ è così famoso? Lo stile di questo edificio è moresco, ovvero un tipo di arte islamica che si può trovare facilmente in Spagna, in Marocco e che affascina moltissimo per la sua magnificenza.

Ecco perché il Castello di Sammezzano richiama così tanti turisti in Italia. Secondo quanto riportato dal sito Nanopress, pare che anche Carlo Magno vi soggiornò nel 780 mentre era di ritorno da Roma. La proprietà del Castello passò ai Medici e poi agli Ximenes d’Aragona: l’ultimo erede è Ferdinando Panciatichi Ximenes, grande appassionato di orientalismo, che decise di riprogettare per intero la struttura nel periodo 1853-1889.

Dopo la Seconda Guerra Mondiale e fino agli anni ’80 il Castello divenne un hotel di lusso con tanto di ristorante. La vendita del 1999 ad una società anglo-italiana avrebbe dovuto rilanciare il meraviglioso edificio, ma così non è stato: oggi il Sammezzano rischia di essere completamente abbandonato. Per fortuna vengono organizzate visite all’interno e all’esterno per cercare di richiamare l’attenzione su questa meravigliosa opera, che ricorda i Palazzi del Marocco. Tra le 365 sale interne spiccano in particolare la Sala Bianca e la Sala dei Pavoni, quest’ultima caratterizzata da maestosi colori.