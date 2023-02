Bagno, per disinfettare le superfici usa questo prodotto: ne bastano soltanto tre gocce

Il bagno è la stanza della casa che, insieme alla cucina, ha più bisogno di attenzioni e cura, data la possibilità del proliferare di germi e batteri. Ecco l’ingrediente speciale in grado di disinfettare!

La disinfezione è l’aspetto più importante nella pulizia delle superfici del bagno e spesso ci troviamo ad utilizzare diversi prodotti chimici per assicuraci un bagno splendente. L’utilizzo di questi detersivi, però, comporta degli aspetti negativi. Quante volte vi siete ritrovati con gli occhi lacrimanti o il naso che brucia per via dei forti odori?

E poi bisogna anche considerare il costo dei vari prodotti tra anticalcare, igienizzanti e simili. Spesso capita anche che le prestazioni di questi costosi prodotti non siano poi all’altezza delle aspettative. La soluzione? I nostri trucchetti economici e furbi per pulire ed igienizzare il bagno in pochi minuti.

Pulire il bagno: i trucchi furbi e salva-tempo per disinfettare le superfici

Sono tanti gli espedienti che permettono di pulire il bagno in poco tempo e con prodotti alla portata di tutti. Abbiamo già visto come possiamo pulirlo velocemente con due ingredienti da cucina, una soluzione green e veramente economica. E ancora, per pulire vetri e specchi basta applicare della schiuma da barba e lasciare agire per un paio di minuti prima di rimuoverla con un panno umido; ciò assicurerà vetri senza ditate e che non si appanneranno a causa del vapore della doccia.

Un altro ‘ingrediente’ che tutti abbiamo in bagno è il dentifricio: con le sue proprietà abrasive è l’ideale per rimuovere quella patina viscida causata dai residui di sapone, che si forma su lavandini e docce. È possibile utilizzarlo anche per lucidare i rubinetti, ma si tratta di un prodotto particolarmente aggressivo e da usare con parsimonia. In questi casi meglio preferire qualche goccia di olio per bambini in un panno asciutto, che luciderà alla perfezione rubinetti e soffioni.

Il must-have naturale per il bagno, però, è un olio particolare, del quale forse avete già sentito parlare per le sue proprietà benefiche: ovvero il tea tree oil. Si tratta di un olio essenziale che spesso è utilizzato come rimedio per il mal di testa e problemi della pelle come acne e dermatiti.

L’olio, estratto dalla Melaleuca alternifolia (una pianta nativa dell’Australia), ha proprietà antibatteriche e antisettiche e va usato con parsimonia proprio per la sua potenza concentrata. Oltre ai suoi mille utilizzi per il benessere fisico e la cura della pelle, il tea tree oil può essere utilizzato anche come ausilio alle pulizie domestiche. Date le proprietà antibatteriche, è perfetto per la pulizia e la disinfezione delle superfici del vostro bagno: basta miscelarne qualche goccia a del bicarbonato di sodio in polvere e creare una pasta con la quale potrete lavare i sanitari ed il lavandino: con questa soluzione green il vostro bagno tornerà a brillare in un attimo.