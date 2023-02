Serena Bortone racconta tutto: perché non ha avuto figli, spunta la verità

Ecco perché Serena Bortone non ha avuto figli. La bella conduttrice decide di raccontare tutto e ora spunta la verità.

La conduttrice televisiva Serena Bortone sta vivendo un momento di grande successo grazie alla sua trasmissione “Oggi è un altro giorno”.

Nonostante la sua riservatezza sulla vita privata, la conduttrice ha deciso di rompere il silenzio e parlare di alcuni aspetti personali in un’intervista al Corriere della Sera. Tra gli argomenti toccati, la presentatrice ha svelato alcuni dettagli sulle sue relazioni passate e sulla sua visione della maternità. La Bortone, infatti, ha fatto sapere di essere sempre stata una persona indipendente e che il lavoro è stata sempre la molla della sua vita, senza mai aver cercato la maternità. Ecco, infatti, perché Serena Bortone non ha avuto figli.

Ebbene sì, Serena Bortone è single al momento. Tuttavia, la presentatrice televisiva ha amato molto in passato e ha avuto ben due convivenze, per cui ha le sue belle storie da raccontare. Tuttavia, il matrimonio non l’ha mai sfiorata, perché come ha dichiarato lei stessa, non ha mai sognato l’abito bianco e non ha mai sentito il bisogno di sposarsi. E poi, come da lei stessa affermato, il lavoro è sempre stato al primo posto nella sua vita. La Bortone è una donna forte e indipendente, non ha mai cercato la maternità, ma non per questo si sente meno donna rispetto a chi ha dei figli. In fondo, la maternità non è l’unica fonte di realizzazione nella vita di una donna.

La vita privata di Serena Bortone è oggetto di curiosità e tante domande da parte dei suoi telespettatori, soprattutto in questi anni di grande successo. In molti hanno infatti creduto che la conduttrice televisiva avesse dei figli, ma lei stessa ha smentito questa voce in un’intervista al Corriere della Sera, dichiarando di non aver mai cercato la maternità e di non sentirsi meno donna per questo. Dunque, Serena Bortone non ha figli. Ma se la maternità sembra non essere tra i suoi obiettivi, cosa ne è del matrimonio? La Bortone ha chiarito che non ha mai sognato l’abito bianco e che non ha mai pensato che la sua vita si potesse realizzare attraverso il matrimonio.

Inoltre, nonostante abbia avuto importanti relazioni, al momento è single e non sembra avere intenzione di sposarsi e di fare una famiglia. La presentatrice ha sempre preferito mantenere la sua vita privata al riparo da occhi indiscreti e, anche in questo caso, sembra non voler fare eccezione. Tuttavia, i fan della Bortone possono sempre contare sulla sua simpatia e bravura in televisione, dove continua a condurre con successo il suo programma “Oggi è un altro giorno“.