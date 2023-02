Taglia le calorie con questi trucchi per dimagrire senza dieta | I nuovi medodi che funzionano per tornare slim

Ecco come dimagrire facilmente con queste regole di alimentazione semplici che ti permettono di tagliare le calorie.

Se segui questi trucchi puoi riuscire a tornare in forma senza seguire diete da fame o piani alimentari eccessivamente restrittivi.

Ecco come puoi dire addio ai kg di troppo e dimagrire tagliando le calorie in eccesso seguendo pochi e semplici, ma efficaci accorgimenti. Ormai tutti sono sempre più attenti alla loro linea ma non tutti sanno esattamente a quali cibi rinunciare e quali invece concedersi senza troppi rischi. Ci sono infatti gli alimenti che sono dei falsi light, perché dietro al loro aspetto healthy e dietro all’immagine sbagliata o alla comunicazione pubblicitaria che li descrive come dei prodotti dietetici, in realtà si nascondono molte calorie o molti grassi che dunque vanno a pesare sull’introito calorico giornaliero.

Dimagrire, ecco quali cibi sono da evitare

Consumare spesso questo tipo di alimenti purtroppo non ci fa dimagrire, e non ci permette di perdere peso anche se noi crediamo di essere a dieta e di avere inserito nel nostro piano alimentare soltanto cibi dietetici. Scopriamo nello specifico quali sono.

Sicuramente uno dei trucchi per cominciare a dimagrire è iniziare la giornata con una nutriente colazione ma fatta in casa, per evitare di avere un languorino di stomaco magari a metà mattina e poi consumare quello che troviamo al bar, per esempio brioche e cappuccino sono molto calorici. Invece se facciamo colazione in casa con una spremuta d’arancia e della marmellata senza zucchero siamo sicuri di arrivare sazi a pranzo. Sono da preferire al latte intero e ai cereali ricchi di zuccheri e cioccolato, sempre il pane integrale o di segale e del latte scremato, o dello yogurt magro. Sicuramente questo inciderà sulla somma delle calorie che andremo a introdurre ogni giorno nel nostro organismo.

Dobbiamo fare molta attenzione agli alimenti come il mais, che sembrerebbero far parte delle verdure o degli ortaggi, perché li troviamo spesso nelle insalate, ma non sono ortaggi bensì cereali e dunque contengono molte calorie rispetto alla verdura. Anche la frutta, che sicuramente è un alimento sano, in realtà mangiata in grosse quantità non fa dimagrire perché contiene troppi zuccheri per chi sta conducendo un piano alimentare ipocalorico e vuole perdere peso.

Infine meglio non abbondare con i condimenti e usare sempre un dosatore preciso per l’olio, come ad esempio un cucchiaino limitandoci a consumarne massimo uno a pasto.