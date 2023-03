I vostri bimbi faranno festa: ricetta sbriciolata alla Nutella, da leccarsi i baffi

È questa la ricetta perfetta per preparare una cremosa sbriciolata alla Nutella: così deliziosa che tutti ti chiederanno il bis!

La sbriciolata alla Nutella è uno dei grandi classici di pasticceria che almeno tutti abbiamo provato almeno una volta nella vita. Una sabbiattura croccante di pasta frolla, che racchiude tutta la cremosità e la delizia della crema di nocciole. Una ricetta che non passa mai di moda e che fa felici soprattutto i piccini di casa.

Una fettina di questa torta accompagnata con un sano e gustoso bicchiere di spremuta d’arancia rendono l’ora della merenda sana e golosa, ma al tempo stesso è ideale anche per concludere in bellezza un pranzo in famiglia. Facile e veloce è la ricetta giusta quando si desidera qualcosa di buono ma si ha poca voglia di stare ore ed ore pasticciare. Insomma, la sbriciolata alla Nutella entra di diritto nella top five dei dolci che devono essere assolutamente provati.

Sbriciolata alla Nutella facile e veloce con questa gustosa ricetta: provala e sarà un successo assicurato

Preparare una deliziosa sbriciolata alla Nutella non sarà affatto complicato anzi, bastano pochi minuti ed eccola pronta per essere infornata. Allora che ne dite, vi abbiamo incuriosito abbastanza? Se così fosse, allacciatevi subito il grembiule e mettetevi subito all’opera con noi.

Ingredienti per 8 porzioni:

400 g di farina 00

2 uova

2 cucchiai di lievito per dolci

140 g di zucchero di canna

150 g di burro freddo

300 g di Nutella

Preparazione:

In una ciotola mettete il burro tagliato a tocchetti, aggiungete la farina ed iniziate a lavorare; Unite lo zucchero, le uova e il lievito e impastate nuovamente fino ad ottenere un composto sbriciolato; Prendete uno stampo a cerniera di 26 centimetri e dopo averlo imburrato versate metà impasto; Cercare di compattarlo leggermente con le mani dopodiché versate la crema di nocciole e stendetela per bene; A questo punto prendete il restante impasto e sbriciolatelo interamente su tutto lo strato di crema di nocciole; Ora non vi resta che infornare in forno statico preriscaldato a 180 gradi per 30/40 minuti.

Una volta che sarà ben dorata aspettate che si raffreddi completamente prima di estrarla dallo stampo. Ora non vi resta che tagliarla a fette e servirla. Basta un solo boccone e sarà amore a prima vista anzi, a primo assaggio. Provate subito questa versione e non la lascerete mai più, parola nostra!