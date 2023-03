Da vedere: non siamo in Olanda, ma in Italia, il luogo da sogno in cui puoi sentirti in paradiso. Tutte le informazioni utili.

Per i vostri viaggi di primavera ci sono alcune località che non potete assolutamente perdervi, a cominciare dai luoghi all’aria aperta. Parchi, riserve naturali, giardini monumentali e campi fioriti.

Dopo i lunghi mesi invernali, è tempo di uscire finalmente all’aria aperta, meteo permettendo. Stare in mezzo alla natura è il momento di svago più bello che potete regalare ai vostri bambini. Tra i tanti luoghi bellissimi da visitare, da qualche anno sono di grande tendenza i campi di tulipani, da visitare proprio nel mese di marzo. Non c’è bisogno, tuttavia, di arrivare fino in Olanda, anche in Italia ne trovate di stupendi. Qui, in particolare vi segnaliamo un luogo da sogno dove sentirsi come in paradiso. Ecco dove si trova e perché visitarlo.

Si trova in Italia ed è il luogo da sogno che farà felici grandi e piccini

Campi di tulipani in Italia che farebbero invidia agli olandesi. Ammirare lunghe distese di tulipani di tutti i colori è possibile, da qualche anno, anche da noi, grazie a nuove coltivazioni che stanno sorgendo un po’ ovunque. Sono campi aperti al pubblico, dove i si possono anche cogliere i fiori, oltre a fare tante attività. Un modo nuovo per stare all’aria aperta e fare nuove, interessanti esperienze di condivisione.

Visitare i campi di tulipani nel weekend o nel tempo libero è una attività ideale per i bambini, portarli in mezzo alla natura e alla bellezza. Insegnare loro a riconoscere i fiori e come si coltivano. Tra i campi di tulipani che trovate in Italia, un luogo stupendo che non potete perdervi è il campo dei Tulipani Euganei, che si trova proprio nella zona dei Colli Euganei, famosa per le sue terme, in provincia di Padova.

Una vasto caleidoscopio di colori è lo spettacolo che vi accoglie quando visitate il campo dei Tulipani Euganei, creato da Marco Dainese con la sua famiglia. Siamo a Luvigliano, frazione del comune di Torreglia, ai piedi dei Colli Euganei. Qui potete ammirare più di 200.000 tulipani di 73 specie diverse che colorano il campo della famiglia Dainese, circondato dai pittoreschi colli alberati. I tulipani sono stati piantati dal titolare, che insieme ai familiari ha lavorato i terreno e scavato le buche per i bulbi.

Un lavoro di oltre tre mesi per offrire uno spettacolo pieno di meraviglia. Il campo è “you pick“, questo significa che i tulipani possono essere colti. Aprirà tra la fine di marzo e i primi di aprile, appena avrà inizio la fioritura. Il luogo ideale dove passeggiare, lasciarsi travolgere dalla meraviglia della natura e vivere come in un sogno.