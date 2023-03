Salotto troppo piccolo? Nessun problema: 5 trucchi pazzeschi per farlo sembrare spazioso ed enorme, funzionano

Il tuo salotto è troppo piccolo? Non preoccuparti: metti in pratica questi 5 trucchi fenomenali e ti sembrerà enorme. Provare per credere!

Non tutti hanno la possibilità di vivere in una villa o in un super attico. Molto spesso, soprattutto in città, le case sono di dimensioni piuttosto ridotte, di conseguenza è importante saper sfruttare al meglio gli spazi.

Quest’oggi, in particolare, andremo a vedere in che modo far sembrare più spazioso un salotto piccolo. Basta, infatti, mettere in pratica questi 5 trucchetti ed il gioco è fatto! Fai come ti dico e il salotto di casa tua sembrerà a dir poco enorme.

Salotto troppo piccolo? Nessun problema!

Forse non ci hai mai pensato prima d’ora, ma per far sembrare il salotto di casa tua più grande di quanto non lo sia in realtà è sufficiente adottare alcuni semplici, ma efficaci accorgimenti. Per esempio, è possibile imbiancare la stanza con colori chiari, usare mobili di ridotte dimensioni, appendere degli specchi in punti strategici oppure evitare di riempire gli spazi con oggetti ingombranti e soprammobili. Ad ogni modo, al di là di questi piccoli gesti, si può anche ricorrere a dei trucchi meno conosciuti, ma altrettanto efficaci. Sei curiosa di saperne di più? Allora dai un’occhiata ai prossimi paragrafi.

Se sei arrivata fin qui a leggere il nostro articolo di oggi allora vuol dire che anche tu a casa hai un salotto piuttosto piccolo che vuoi far sembrare più spazioso. Ma niente paura, perché sei capitata nel posto giusto. Con questi 5 trucchi pazzeschi tutti i tuoi sogni diventeranno realtà! Ecco che cosa devi fare:

Non solo bianco alle pareti: se non ami i colori chiari per tinteggiare le pareti, puoi provare a pitturarne una sola con un colore sgargiante e lasciare le altre bianche; Arreda lo spazio con delle poltroncine: al posto del divano che risulterebbe troppo ingombrante, prediligi un paio di poltroncine. In questo modo, non riempirai troppo la sala, ma non rinuncerai neppure ad un’atmosfera accogliente; Scegli armadi e mobili alti da fissare direttamente alle pareti: in questo modo, darai l’impressione di avere il soffitto più alto di quanto non lo sia in realtà ed eviterai al tempo stesso di ingombrare la stanza con inutili complementi d’arredo. Un altro trucco in questo senso è quello di scegliere mobili multifunzione; Prediligi materiali leggeri: scegliere mobili di dimensioni ridotte non è sufficiente per far sembrare il salotto più ampio. A tal proposito, è importante anche scegliere i giusti materiali. Quelli troppo pesanti, infatti, rischierebbero di far sembrare l’ambiente più cupo; Gioca con le trasparenze: un po’ come nel caso degli specchi, anche le trasparenze possono contribuire a far sembrare lo spazio più grande.

Vedrai, se metterai in pratica questi trucchetti ti sembrerà di vivere in una reggia!