Raffreddore e influenza, gli alimenti che aiutano a prevenirli: un vero toccasana

Il raffreddore e l’influenza sono disturbi particolarmente fastidiosi e che si possono prevenire in maniera efficace grazie a questi alimenti: cosa sapere.

Il raffreddore ma anche l’influenza sono malanni che possono insorgere in maniera più frequente durante la stagione invernale. Le basse temperature, infatti, favoriscono l’insorgere dei predetti fastidi insieme a colpi d’aria che si verificano sistematicamente quando si entra in ambienti particolarmente caldi.

Ciò detto, è importante sapere che l’alimentazione offre una valida alternativa ai farmaci. Questi infatti non sono indicati in tutti i casi, ma solamente in quelli di particolare gravità. Va da sé che in presenza di sintomi lievi che non richiedono dunque una prescrizione medica, si può intervenire consumando i giusti alimenti.

Raffreddore e influenza: gli alimenti che li combattono

Come accennato ora, il raffreddore insieme all’influenza sono disturbi che si verificano sistematicamente con il diminuire delle temperature. Di conseguenza, sono connessi all’insorgere del freddo da cui bisogna proteggersi con molta attenzione. Oltre a ciò, è importante sapere che l’alimentazione rappresenta un valido alleato contro i predetti malanni e per questo è utile sapere che ci sono alimenti il cui consumo è più consigliato di altri.

Tra gli alimenti che non possono mancare sono senza ombra di dubbio quelli ricchi di antiossidanti, tra cui l’acido ascorbico, la vitamina C. Queste sostanze sono altamente benefiche per l’organismo. Oltre a contrastare lo stress ossidativo sono in grado di rinforzare il sistema immunitario. In particolare, si trovano presenti soprattutto nei cibi vegetali come, ad esempio, gli grumi ma anche i kiwi, i cavoli e molti altri ancora. Da non sottovalutare sono anche i cibi ricchi di selenio che risulta essere un oligoelemento fondamentale per il benessere dell’organismo. Esso, infatti, preside a tantissimi processi cellulari.

Di conseguenza, non si può non inserire nel regime alimentare di chi vuole rinforzare il sistema immunitario. In particolare, si trova nell’avena, nei semi di girasole, nelle noci o ancora nei fagioli. Inoltre, da prediligere sono anche gli alimenti particolarmente ricchi di quercitina. Questa sostanza svolge un’azione fondamentale contro i radicali liberi che causano l’invecchiamento precoce delle cellule. Gli alimenti che ne sono più ricchi sono le cipolle, le mele ma anche i capperi e infine i mirtilli.

Infine, anche il beta-carotene risulta essere estremamente efficace contro raffreddore e influenza. In questo caso si tratta di una sostanza che precede la vitamina A e che si trova nel melone, nelle carote o anche nella zucca. Si tratta in ogni caso di alimenti fondamentali per il corretto funzionamento dell’organismo che per questo non possono mancare all’interno di una dieta sana ed equilibrata. Stando a quanto dicono gli esperti, consumare questi alimenti espone ad un minore rischio di contrarre i malanni tipici dell’inverno.