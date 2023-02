Raffreddore, è questo l’alimento principale per prevenirlo: buono e naturale

Come prevenire il raffreddore ed i malanni di stagione? Nessuno ci pensa ma è questo il vero alimento in grado di contrastarlo!

La stagione invernale ed il conseguente brusco calo delle temperature ci rendono più fragili e facilmente soggetti ai cosiddetti malanni stagionali. Febbre, tosse, mal di gola e soprattutto il raffreddore. C’è chi addirittura durante tutto il periodo invernale si è beccato l’influenza più di una volta. Beh, con il freddo ed il fatto che trascorriamo la maggior parte del tempo chiusi in casa, le nostre difese immunitarie si abbassano e diventiamo quindi bersagli facili per germi e batteri pronti ad invadere il nostro organismo.

E’ necessario quindi dare un bel boost di vitamine al nostro corpo cosicché sia in grado di contrastare il raffreddore e tutti i malanni di stagione che in questo periodo ci ruotano intorno. Quello che in molti ignorano, è che il grosso per contribuire a migliorare il nostro stato di salute si fa a tavola! Ebbene sì, sono davvero numerosi gli alimenti che contribuiscono ad alleviare il nostro stato influenzale o, addirittura a prevenirlo. In particolare, esiste un alimento considerato un vero alleato contro il raffreddore. Da oggi, non smetterete più di consumarlo!

Combattere e prevenire il raffreddore a tavola: è questo l’alimento di cui non devi più fare a meno

Quando il raffreddore ci colpisce ci sentiamo affaticati, spossati, non riusciamo a respirare bene e per di più, non smettiamo di starnutire. Il naso che cola è una vera e propria tragedia! Sarebbe bello riuscire a prevenire tutto questo, vero? Il segreto è consumare gli alimenti giusti nella propria alimentazione al fine di contribuire a donare al nostro organismo sali minerali e vitamine utili a contrastare gli stati influenzali. Più il nostro organismo è forte, più le nostre difese immunitarie contrastano i possibili virus che potremmo contrarre.

Cosa non può quindi mancare a tavola? Beh, le vere protagoniste sono loro: le arance! Considerate il miglior alimento per prevenire e contrastare l’influenza stagionale, le arance contribuiscono ad apportare al nostro organismo minerali e vitamine essenziali.

Sono numerosi i benefici che queste sono in grado di darci e per questo non dovremmo mai smettere di consumarle. Sono d’altronde un frutto tipico della stagione autunnale ed invernale. Sali minerali e vitamine del gruppo A, B, e naturalmente C, queste sono in grado di fornire un boost di protezione al nostro sistema immunitario. Ricche di polifenoli, sono in grado di proteggerci dai radicali liberi. Ideali quindi da consumare in questo gelido periodo dell’anno in cui tutti siamo maggiormente soggetti a contrarre virus influenzali.

Come vanno consumate le arance

Attenzione però al modo in cui le si consuma. Se vogliamo trarre i migliori benefici da questo fantastico agrume il segreto è sbucciarlo e gustarlo a spicchi oppure ottenere da questo un delizioso succo che attenti però, va consumato all’istante. Se si commette l’errore di premere le arance e poi riporre in frigo il succo o consumarlo più tardi, questo perderà le sue caratteristiche principali in seguito al processo di ossidazione che avviene nel momento in cui il frutto è a contatto con l’aria. Di conseguenza, perderà tutta la Vitamina C e non assolverà più ad alcuna funzione protettiva.

E tu lo sapevi?