Hai mai visto il palazzo dentro il Teatro di Marcello? Incredibile, nessuno ci ha fatto caso

A Roma non potete perdervi il palazzo dentro il Teatro di Marcello, non tutti ci fanno caso. Tutte le informazioni e curiosità da conoscere.

Quando vistate la città di Roma, passeggiate lungo i suoi viali e ammirate i suoi grandiosi monumenti, fate attenzione ai dettagli, agli elementi architettonici e alle decorazioni. Ogni edificio storico ha le sue caratteristiche, che vi sorprenderanno a uno in particolare vi lascerà pieni di stupore. Un edificio a cui forse non avete mai fatto caso.

Si tratta del Teatro di Marcello, un teatro che risale alla Roma antica, fatto costruire dall’imperatore Augusto e ancora parzialmente conservato, in buono stato, ma con una particolarità che lo rende davvero unico. All’interno del semicerchio di due ordini di archi, infatti, non troviamo le classiche gradinate dei teatri antichi ma un palazzo intero.

Nel tempo, l’antico teatro fu inglobato in altri edifici, costruiti a partire dall’epoca medievale e che lo trasformarono in un castello, lasciando intatte le antiche arcate esterne. Dalla seconda metà del XIV secolo, il complesso passò di proprietà alla famiglia Savelli, che lo fece ristrutturate da Baldassarre Peruzzi, dandogli l’aspetto del palazzo attuale. Quindi nel XVIII secolo il palazzo fu acquistato dalla famiglia degli Orsini, duchi di Gravina, che fecero altri lavori di ristrutturazione. Per questo oggi è chiamato Palazzo Savelli Orsini, oltre che Teatro di Marcello.

Il palazzo dentro il Teatro di Marcello

Tra gli anni Venti e Trenta del Novecento palazzo e teatro furono restaurati, eliminando abitazioni e botteghe che occupavano le arcate, liberandole e restituendo loro l’antico aspetto. Mentre negli anni Cinquanta il palazzo fu acquistato dalla scrittrice Iris Origo. Oggi il Palazzo Savelli Orsini, contenuto dai ruderi del Teatro di Marcello, ospita diversi appartamenti. Il principale ha tre camere da letto, una grande salone, una sala da pranzo, una sala da ballo e una biblioteca. Mentre un altro appartamento ha tre camere, una cucina, una sala da pranzo e una vasta terrazza di 75 metri quadri. Mentre nella parte interrata si trovano le cantine, per una superficie dei ben 431 metri quadri. Questi spazi sono privati.

Il Teatro di Marcello e Palazzo Savelli Orsini si trova nella zona meridionale del Campo Marzio, tra il Campidoglio e il Tevere, vicino all’Isola Tiberina e alla Sinagoga di Roma. Si affaccia su Via del Teatro di Marcello, dove potete ammirarne l’imponente struttura. Essendo un edificio privato, è possibile visitarlo solo dall’esterno. Potete comunque avvicinarvi, percorrendo Via del Foro Piscario.