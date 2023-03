Polpette di spinaci: il trucco per farle mangiare anche ai piccoli. Non potranno dire di no

Una ricetta invitante e sfiziosa per aiutare i più piccoli a mangiare le verdure, non sapranno resistere a queste golose polpette di spinaci.

Da mamma, sei perfettamente consapevole che cercare di far mangiare le verdure di stagione, quelle più fresche, a tuo figlio, rappresenta davvero una impresa titanica. Ci provi in tutti i modi: scegli per lui i prodotti migliori, eviti addirittura i congelati. Prima di andare in ufficio, le domeniche, ti prepari i minestroni da sola, cubetto per cubetto, selezionando gli ortaggi.

Molte volte ti armi di pazienza e amore e cerchi di rendergli i vegetali invitanti e curiosi: prepari bastoncini di verdure panati e fritti, gli fai i burger con le patate e i peperoni, cerchi sempre di stimolarlo con la bontà e con l’estetica, oltre che con le tecniche di cottura. Non sempre, però, riesci nel tuo intento. L’ingrediente principale di cui ti parliamo è molto importante per la salute di tuoi figlio e dei tuoi cari, ci riferiamo agli spinaci. Sai bene che rappresentano un vegetale versatile e gustoso, associato alla carne e al pesce poi è straordinario, e anche con i formaggi e i prodotti caseari lo esaltiamo.

Contengono ferro, sono una buona fonte di proteine e vitamine, ottima soluzione anche in un regime dietetico, premiano la tua fantasia in cucina dall’antipasto al secondo. In padella ripassati con la mozzarella filante, a crema per un risotto al parmigiano da mille e una notte, oppure lavorati con la farina dopo averli lessati, per dare vita a degli gnocchetti favolosi. Quando è periodo, da mamma coscienziosa, scegli sempre spinaci freschi, il risultato ti premierà.

Polpette di spinaci con provola: tuo figlio non potrà resistere

Ti avevamo promesso una ricetta gustosa e bella da vedere, eccola allora: siamo certi che stimolerà tuo figlio e lo vedrai finalmente mangiare verdure, come desideri. La forma ricorda quella delle polpette di carne, ma in realtà ti spiegheremo come preparare invitanti polpette di spinaci ripiene di provola, una delizia assoluta, piaceranno anche a tuo marito ne siamo certi. In questo caso sono anche leggerissime poiché non prevedono frittura ma possono essere cotte in forno o friggitrice ad aria.

Tempo di preparazione: 15 minuti.

Tempo di cottura: 5 minuti.

Tempo totale: 20 minuti.

Ingredienti:

400 g di spinaci freschi già puliti

80 g di mollica di pane

1 uovo

50 g di grana grattugiato

pangrattato

60 g di provola ben asciutta o scamorza

sale

Preparazione:

Lavate gli spinaci e ancora gocciolanti metteteli in padella con il coperchio, fate cuocere qualche minuto fino a quando sono teneri. Fate raffreddare e strizzateli benissimo. Tritateli grossolanamente e metteteli in una ciotola insieme all’uovo, il formaggio grattugiato e la mollica di pane(non la bagno perché così assorbe l’umidità degli spinaci) tritata o ridotta in piccoli pezzetti. Se serve aggiungete 1 cucchiaio di pan grattato fino ad avere un composto ben amalgamato, aggiustate di sale. Formate le polpette mettendo al centro un pezzetto di provola o scamorza, passatele nel pangrattato. Rivestite una teglia con carta forno e mettete un po’ di olio, fate rotolare le polpette per ungerle bene tutte. Cottura in forno ventilato a 180° per circa 20 minuti. Invece In friggitrice ad aria 180° per circa 15 minuti direttamente nel cestello spruzzandole con un po’ di olio. Oppure, se proprio volete, potete friggerle in padella per pochi minuti con un po’ di olio fino a quando sono dorate. Puoi spolverarle di parmigiano e puoi anche servirle con stuzzicadenti stile finger food. Ottime con erbe fresche come basilico e prezzemolo.

Non dimenticare che gli spinaci avanzati, dopo averli bolliti, se vuoi si possono anche essiccare. Un essiccatore domestico ti sarà molto utile, otterrai una polvere di spinaci verdissima per colorare le tue tagliatelle fatte in casa della domenica.