Foto dei figli sui social, dietro si cela un grave rischio: come metterle in tutta sicurezza

Pubblichi foto dei tuoi figli sui social? Fai attenzione, dietro a quella che sembra una banalissima e dolce azione si cela in realtà un grave rischio.

Nel mondo, sono milioni coloro che postano contenuti che ritraggono i minori. Dai personaggi noti ad uomini e donne comuni, si tratta di un meccanismo che è entrato a far parte della quotidianità, di un gesto spontaneo agito in modo automatico e che nella maggior parte dei casi viene eseguito senza riflettere sui possibili pericoli.

D’altra parte però, in Europa specie le associazioni a tutela dei minori si stanno muovendo per contrastare questo fenomeno e tutelare la privacy dei più piccoli. È chiaro che i bambini sono inconsapevoli di ciò che gli accade e di certo non possono prestare il consenso per la pubblicazione delle foto che li ritraggono.

Ecco perché in Francia è nato un fenomeno definito come sharenting che è pronto a contrastare questa usanza insidiosa. In Italia il Garante della privacy ha attenzionato la questione all’Esecutivo, ponendo l’accento su una serie di consigli da indirizzare ai genitori per evitare che più piccoli subiscano delle conseguenze. Ma quali sono i rischi connessi alla pubblicazione delle foto che ritraggono i bambini?

Pubblichi foto dei tuoi figli sui social? Fai attenzione ai pericoli

I bambini come accennato, talvolta perché sono molto piccoli ed incapaci di esprimersi, talvolta perché hanno paura di dire ciò che realmente provano, non comunicano apertamente che non hanno piacere a vedere le loro foto postate sui social. Proprio per questo si sta discutendo sulla liceità di questa condivisione spasmodica e sulle insidie che nasconde.

La sovraesposizione online dei bambini, spiega il Garante, ha posto l’attenzione sul tema poiché si tratta di una pratica che mette in pericolo l’identità digitale dei più piccoli. Inoltre: “la diffusione non condivisa di immagini rischia di creare tensioni anche importanti nel rapporto tra genitori e figli”. Ecco che ritorna il tema del consenso, come ribadito nella grande maggioranza dei casi i genitori pubblicano foto dei figli ignorando le loro volontà, senza accertarsi se questa azione possa metterli in imbarazzo o possa creare loro dei problemi di ansia presenti o futuri.

In Italia ci si sta interrogando dunque sui possibili effetti psicologici che potrebbero avere i bimbi una volta divenuti adulti. Potrebbero infatti non essere contenti nel constatare che on line vi sono molteplici foto e video accessibili a tutti. Ogni volta che uno scatto viene postato su un social lascia una traccia indelebile che non potrà essere cancellata, è dunque opportuno che i genitori ne prendano atto e riflettano a lungo prima di procedere con la condivisione.