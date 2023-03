Mia Ceran la prima foto con il figlio appena nato è tenerissima: la rivelazione sul nome incanta tutti

La giornalista e conduttrice ha dato il benvenuto al secondogenito. Una foto che tocca ogni corda della sensibilità di ciascuno di noi

Non può non sciogliere il cuore la foto pubblicata proprio in queste ore dalla giornalista Mia Ceran, che ha dato alla luce il suo bimbo. Lo scatto, pubblicato tramite il profilo Instagram ufficiale della conduttrice televisiva, sta riscuotendo tantissimo successo. Noi, ovviamente, le facciamo tantissimi auguri!

Mia Ceran è una positiva contaminazione di culture. Nata da padre tedesco e madre bosniaca, è cresciuta fino all’età di 13 anni negli Stati Uniti. Non è un caso, dunque, che parli fluentemente ben cinque lingue. Una caratteristica che, già questa, la pone davanti a diversi colleghi, lei che è giornalista professionista da giovanissima. Era il 2011. E, infatti, negli anni collabora per alcune delle trasmissioni televisive più importanti, sulle varie reti televisive.

Su Mediaset, con “Matrix” (Canale 5), “Studio Aperto” (il telegiornale di Italia 1). Su La7, con “L’aria che tira” e “In onda estate”. Ma il grande pubblico la conosce come co-conduttrice di “Quelli che… il calcio”, insieme a Luca e Paolo. La professionalità di Mia Ceran è fuori dal comune. Prova ne sia il fatto che il suo podcast su Spotify, che si chiama “Essential”, sia, dal 2020, il più ascoltato. Insomma, già da questa prima, breve, parziale, biografia non possiamo non notare di essere di fronte a una grande professionista. E, aggiungiamo, a una grande donna.

La foto di Mia Ceran commuove i social

Già, perché, con un curriculum del genere ci si aspetterebbe di avere di fronte “solo” una donna in carriera, che ha sacrificato tutto per il proprio lavoro, trascurando gli affetti e la famiglia. Non è così, perché accanto a questo percorso professionale di primissimo livello, Mia Ceran non ha mai perso di vista i valori personali e sentimentali.

È fidanzata con Federico Ferrari, manager della Diesel. Nell’agosto 2021 ha dato alla luce il suo primo figlio, Bruno Romeo. Oggi, invece, commuove tutti con la foto del secondogenito, Lucio, arrivato proprio in queste ore. E’ stata la stessa Mia Ceran, come fatto spesso in questi anni, ad annunciare il lieto evento tramite i social network.

In particolare, tramite il proprio account ufficiale Instagram, la giornalista 36enne ha pubblicato una manina che stringe il mignolo della mamma. “Mi sembra di sentire il rumore di una nave sulle onde Si muove la città Con le piazze e i giardini e la gente nei bar Galleggia e se ne va Anche senza corrente camminerà Ma questa sera vola. Le sue vele sulle case sono mille lenzuola” ha scritto, citando “La sera dei miracoli” di Lucio Dalla, a commento dello scatto, che ha commosso tutto i suoi tantissimi fan e followers.