Scegli i nomi dei bambini in base ai segni zodiacali: ecco quelli più originali

Sei alle prese con la scelta dei nomi dei bambini, prova a optare per uno originale in base ai segni zodiacali. Ecco quali sono quelli più interessanti.

Quando si è in attesa di un figlio il primo pensiero è sempre il nome. In genere c’è sempre quello preferito da una madre o un padre, però può accadere spesso che i futuri genitori abbiamo zero idee. Ed è per loro che entrano in gioco le stelle.

L’astrologia è la passione di moltissime persone che la consultano per ogni cosa, dal lavoro all’amore. Adesso alcuni futuri genitori possono consultare le stelle anche per scegliere i nomi dei bambini. Non c’è cosa più bella che trovare il nome giusto per il proprio figlio, optando per quelli più comuni o quelli rari. Ci sono tantissimi nomi che si possono scegliere in base al segno zodiacale del bambino o della bambina che arriverà. Esistono moltissimi nomi che sono associati a ogni segno. Andiamoli a vedere uno per uno.

Nomi dei bambini in base ai segni zodiacali: ecco quali scegliere

I segni zodiacali sono dodici e per ognuno di questi ci sono dei nomi perfetti per essere associati ai bambini, che ne prenderanno le caratteristiche e gli aspetti più controversi. Scopriamo allora quali sono.

Capricorno: i bambini che nascono sotto il segno del Capricorno sono intuitivi e per questo. I nomi da prendere in considerazione sono Gregorio per un maschietto e Amelia per una femmina.

Acquario: i bimbi che nascono sotto il segno zodiacale dell’Acquario sono vivaci e curiosi. I nomi consigliati sono Davide nel caso fosse un maschietto e Greta in caso dell’arrivo di una femmina.

Pesci: i bimbi nati sotto il segno dei Pesci sono sensibili e sognatori. I nomi che vengono consigliati sono Noah per un maschio e Aria per una femminuccia.

Ariete: i bambini nati sotto il segno dell’Ariete sono vivaci e pieni di energia. I nomi consigliati sono Damiano per un maschio e Alessia in caso di arrivo di una femmina.

Toro: i bambini che nascono sotto il segno del Toro si distinguono per la loro cordialità e solarità. I nomi che vengono consigliati sono Marco per i maschi e Rachele per le femmine.

Gemelli: i bimbi che nascono sotto il segno dei Gemelli sono molti attivi e intelligenti. Per questo segno i nomi consigliati sono Leon per i maschi ed Emma per le femmine.

Cancro: i nati sotto il segno del Cancro sono molto affettuosi e legati alla famiglia. I nomi che vengono consigliati dalle stelle sono Paolo e Samantha, rispettivamente per un maschio e una femmina.

Leone: i bambini che nascono sotto il segno del Leone amano stare al centro dell’attenzione e sono solari e simpatici. I nomi perfetti da considerare sono Giuseppe per i maschi e Giada per le femmine.

Vergine: i bambini che sono nati sotto il segno della Vergine sono riservati e hanno uno spiccato senso del pudore. I nomi da considerare sono Emilio per i maschi e Ginevra per le femmine.

Bilancia: i bambini che nascono sotto il segno della Bilancia sono socievoli e affettuosi, oltre che stabili. I nomi consigliati sono Giulia per le femmine e Carlo per i maschietti.

Scorpione: i bambini nati sotto il segno della Scorpione sono determinati e anticonformisti. I nomi consigliati per un maschietto e una femminuccia sono Samuele e Siria.

Sagittario: per i bambini che sono nati sotto il segno del Sagittario sono positivi ed entusiasti, oltre che ottimisti. I nomi da prendere in considerazione sono Francesca per le femmine e Filippo per i maschi.