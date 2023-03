Viaggi, ecco le mete migliori dove trascorrere un week end: tutte italiane

Volete trascorrere un piacevole week end? Ecco una lista con delle belle mete tutte da scoprire.

La primavera è ormai alle porte. Difatti il mese di marzo si sta lentamente avviando verso la fine, e con esso anche la stagione invernale. Le temperature si stanno diventando più miti, e questo fa molto piacere soprattutto agli amanti della bella stagione. Con l’arrivo delle belle giornate viene subito voglia di partire per qualche giorno.

Staccare la spina e concedersi un week end fuori porta è una delle cose migliori che possa fare. Inoltre fra circa venti giorni ci saranno le festività pasquali con relativi giorni liberi dal lavoro. Difatti Pasqua rappresenta l’apertura della stagione per molte località turistiche. Molti italiani decideranno di approfittare del ponte pasquale per organizzare una piccola vacanza. Fra le mete più gettonate spiccano senz’altro le città d’arte, come Roma, Venezia e Firenze. Tuttavia ci sono dei luoghi che vi stupiranno con la loro bellezza e particolarità.

Luoghi straordinari per un week-end

Dunque il ponte di Pasqua si avvicina e state pensando ad un posto nuovo e carino dove trascorrere qualche giorno lontano dallo stress? Del resto si è sempre detto Natale con i tuoi e Pasqua con chi vuoi. Cosa aspettate a partire? Se avete bisogno di qualche idea, ecco alcuni luoghi particolarmente interessanti.

Spello: L’Umbria è sempre una buona idea. Una regione con un potenziale incredibile. Immersa nella natura, ricca di storia e cultura. In Umbria, inoltre, potrete deliziare il vostro palato. Piatti della tradizione, ottimo vino e soprattutto suo maestà il tartufo. Spello vi sorprenderà con le sue casette arroccate e costruite con la pietra tipica del posto. Il colore delle abitazione è tendente al rosa ed al tramonto sarà ancora più suggestivo. Spello ha una tradizione storica molto antica con diverse dominazioni. Nel suo centro storico potrete ammirare opere architettoniche di stile Romano ma non solo.

Positano: Scendiamo ora più a Sud, giungendo in Campania. Positano è una delle perle della Costiera Amalfitana. Un borgo marinaro, in cui le casette bianche ti faranno sentire come in un presepe. Botteghe e negozietti di sartoria ti permetteranno di dedicarti ad un piacevole shopping. Per non parlare del panorama, Positano offre una visuale mozzafiato di tutta la costiera ed anche dell’isola Capri.

Cinque Terre: Saliamo al Nord, in un luogo simile alla già citata Costiera Amalfitana. Casette colorate ed arroccate, promontori a pizzo sul mare e strade con molte curve. Stiamo parlando delle Cinque Terre, uno dei luoghi più suggestivi del nostro Paese. Situate in provincia di La Spezia: Monterosso, Camogli, Manarola, Riomaggiore e Vernazza vi faranno innamorare.

Verona: La città dell’amore, la più romantica d’Italia: stiamo parlando di Verona, uno dei capoluoghi di provincia più belli del del Veneto. Centro urbano a misura d’uomo, civile e tranquilla. Città storica e culturale dove poter ammirare la famosa Arena, ma non solo

Viterbo:Situata al centro della Penisola, Viterbo vi stupirà con la sua eleganza. Soprannominata la città dei Papi, perchè a lungo sede pontificia. Di antiche origini etrusche, la cittadina presenta un vasto centro storico cinto da mura. E da non dimenticare le terme. Viterbo, infatti, è anche un’importante stazione termale.