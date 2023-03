Leroy Merlin, non cliccare su questa mail o sono guai seri: fregati migliaia di italiani

Attenzione alla nuova truffa della finta mail di Leroy Merlin, si consiglia di non cliccare assolutamente altrimenti potrete avere molti problemi.

Una nuova truffa terrorizza migliaia di italiani ed avviene a mezzo mail. E’ molto facile cascare nel tranello e i problemi in cui si incorre sono molto seri. Il mittente, chiaramente falso, è Leroy Merlin e la grafica è talmente perfetta che è molto difficile accorgersi che è falsa.

Bisogna fare molto attenzione e qualora la si riceva è assolutamente sconsigliato cliccare. Provano a ingannare con la vincita di un premio che in realtà non esiste, la mail che arriva è quella mostrata nelle foto di seguito, è necessario avere la massima cautela. Sono sempre di più, infatti, gli italiani che denunciano questo genere di truffa.

Attenzione alla finta mail di Leroy Merlin, è una truffa e se cliccate avrete moltissimi problemi

Una nuova mail truffaldina sta arrivando a migliaia di italiani. Siamo davanti a una nuova truffa di phishing. Questa volta il mittente, falso, è Leroy Merlin. Non è facile accorgersi che si è dinanzi a una truffa.

Come si vede dalle immagini la mail ha come oggetto “Avviso di pagamento tardivo, impossibile effettuare la consegna del pacchetto“. Nel corpo del testo si informa il destinatario che avrebbe vinto un premio: “Sei stato scelto per partecipare al nostro programma fedeltà per FREE. Ti ci vorrà solo un minuto per ricevere questo fantastico premio. Inizia ora“. Poi viene mostrato il presunto premio, un trapano Makita Power Drill di ultima generazione.

L’intento è quello di spingere a cliccare e a rispondere alle varie domande con i propri dati personali. Capita anche che si finisca su una pagina in cui viene chiesto il pagamento di una bassa cifra per le spese di spedizione. Insomma il metodo è quello di far credere di aver vinto un premio, così la vittima, presa dall’euforia e dal fatto che in un solo minuto ci si potrebbe aggiudicare un regalo gratis, non pensa che possa essere dinanzi a una truffa.

E in questo modo moltissime persone sono state truffate. Il suggerimento è ovviamente non cliccare sulla mail e segnalarla subito, così da indicare che il contenuto potrebbe essere truffaldino. Generalmente in rete, dietro l’annuncio di un regalo, si è quasi sempre dinanzi a un tentativo di truffa. Per questo l’invito è quello di fare molta attenzione e non lasciarsi ingannare da finti premi.