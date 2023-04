Asciugamani ruvidi e duri, finalmente il rimedio per farli tornare mordibi

Gli asciugamani ruvidi sono davvero un fastidio, ma con questo semplice trucchetto fai da te non saranno più un problema.

Dopo una lunga giornata passata fuori casa, una delle cose che più desideri al mondo è quella di concederti qualche minuto di relax sotto il getto della doccia, per proseguire poi con il soffice abbraccio dei tuoi asciugamani. Sicuramente la giusta ricompensa, dopo che hai passato ore intere a correre tra una parte all’altra tra impegni, commissioni e lavoro.

Peccato, che il più delle volte questo momento perfetto viene rovinato da un imprevisto piuttosto fastidioso, ossia: asciugamani duri e ruvidi. Una sensazione per nulla piacevole, soprattutto quando quello che sentirai a contatto con la tua pelle sarà molto simile alla carta vetrata. Dietro a tutto questo ci possono essere svariati motivi, come ad esempio una scarsa qualità dei materiali, lavaggi sbagliati o semplicemente l’usura. Una combinazione di eventi, che rendono anche il momento della doccia un vero incubo.

Addio per sempre asciugamani ruvidi grazie a questo trucco naturale davvero geniale: sentirai che morbidezza

Quando hai a che fare con gli asciugamani ruvidi una delle prime cose che fai è quella di metterli da parte e non usarli più. Un vero peccato però, soprattutto se hanno un valore affettivo oltre che a quello economico. Ebbene, ancora una volta il web risulta essere davvero molto efficace, infatti, sul profilo Instagram di @lacasadimattia, abbiamo trovato la soluzione a questo fastidioso problema.

Grazie ai suoi contenuti sempre utili ed efficaci, in breve tempo @lacasadimattia è diventato uno dei profili più seguiti dai chi, da sempre, cerca soluzioni efficaci per tutti quei problemi che si verificano in casa. E sarà proprio grazie a lui, che da oggi potrai dire addio ad asciugamani duri e ruvidi. Per mettere in pratica il trucchetto di oggi ti servirà del semplice acido citrico. Una volta che lo avrai, ecco come procedere:

Inserisci gli asciugamani nella lavatrice; Metti una tazzina piena di acido citrico direttamente nel cassetto della lavatrice, dove di solito metti il detersivo; Aziona un ciclo rapido a 40°; Una volta terminato, avvia un ciclo cotone a 60° usando questa volta il solito detersivo e l’ammorbidente; Non appena anche questo sarà terminato, ecco che i tuoi asciugamani saranno morbidissimi e super igienizzati.

Un trucchetto semplicissimo, che ti farà ottenere il risultato che hai sempre sperato. Provalo subito e non te ne pentirai.