Se il tuo disordine dipendesse dal tuo segno zodiacale? Scopri se sei nell’elenco

La tua stanza, la tua borsa, il tuo beauty sono sempre un vero caos? Se il disordine fa parte di te forse dipende dal tuo segno zodiacale

Siete tra coloro ai quali, fin da bambini, veniva ripetuto di mettere in ordine? Quante volte vi siete sentiti dire che la vostra stanza è in preda al caos o che sembra che nella vostra borsa sia esplosa una bomba? Allora è probabile che facciate parte di quella categoria di persone che si trova perfettamente a proprio agio con il disordine e che non ne è in alcun modo infastidita. Forse potrebbe dipendere dal vostro segno zodiacale: controllate se siete nella lista!

Sappiamo bene che ognuno di noi è diverso, ha qualità, pregi, difetti, che ci distinguono dagli altri. Alcune caratteristiche, però, talvolta, possono accomunare coloro che sono nati nello stesso periodo e che, secondo l’Oroscopo, hanno lo stesso segno. Questi, ad esempio, sono di solito molto disordinati!

Sei a tuo agio nel disordine? Forse dipende dal tuo segno zodiacale!

Alcuni di noi cercano la perfezione in tutto, altri sono dei veri sognatori, altri ancora amano le avventure. Ogni persona è diversa e ha la propria personalità, ma a volte ci capita di renderci conto di avere delle affinità, dei tratti in comune con qualcuno che, magari, non conosciamo così bene, solo perché è del nostro stesso segno zodiacale. Parliamo oggi di quelli particolarmente disordinati: se nel caos ti trovi a tuo agio, è probabile che nella lista ci sia anche il tuo!

Iniziamo dal Leone. Molti saranno sorpresi di trovarlo in questa classifica, ma c’è una spiegazione molto semplice per la sua presenza. Questo segno, mosso sempre da una grande passione in tutto ciò che fa, è spesso frenetico e di corsa. Per questo finisce per andare dritto come un treno alla meta senza curarsi di come e cosa lascia alle spalle. L’esempio perfetto è quando devono precipitarsi a lavoro per un’emergenza e lasciano il guardaroba sottosopra pur di arriva in orario, impeccabili e precisi!

Passiamo ora al Cancro. Per quale motivo questo segno, così pacato e rilassato, fa parte della lista? Come ben sappiamo, il cancro è un sognatore, spesso e volentieri si perde con la testa tra e nuvole. Ama circondarsi di persone a lui care, invitare ospiti a casa. Spesso e volentieri, però, perde la cognizione del tempo e finisce per rimandare così a lungo le cose dal ritrovarsi immerso nel caos quando poi si decide ad agire.

Infine, l’Ariete. In questo caso, noi stessi se apparteniamo a questo segno non ci sorprenderemo della cosa. Il motivo che ci spinge a trascurare dettagli come rifare il letto o mettere in ordine le scarpe è che pensiamo di avere sempre qualcosa di meglio e più impellente o importante da fare. Siamo convinti che sia meglio dedicarsi prima a tutto il resto e, alla fine, perdiamo nel nostro stesso disordine!