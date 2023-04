Perché le donne spesso piangono dopo aver fatto l’amore: molte non lo sanno, la scienza spiega tutto

Alcune donne piangono dopo un rapporto sessuale, anche se raramente si capisce il motivo. La scienza, ancora una volta, ha svelato l’arcano.

Fare l’amore può essere un’esperienza intensa e travolgente, soprattutto se fatta con la persona che si ama. Allora perché alcune donne non riescono a trattenere le lacrime dopo un rapporto intimo? Un sondaggio del 2020 fatto su 223 donne e 76 uomini ha rilevato che quasi il 92% delle persone ha riferito di aver avuto una reazione emotiva dopo il sesso. Le donne erano più propense a segnalare sbalzi d’umore e (in certi casi) anche tristezza.

Gli studi hanno riportato che quasi la metà di tutte le donne sperimenta il pianto post-coitale almeno una volta nella vita. Questo pianto di solito si verifica dopo l’orgasmo e sebbene per molte donne sia un mistero, in realtà c’è una spiegazione medica piuttosto chiara e semplice che spiega nel dettaglio il motivo per cui esso si verifica.

Pianto post-coitale: perché si verifica

Il motivo per cui a volte non si riesce a trattenere le lacrime dopo il sesso (soprattutto dopo l’orgasmo) è per via delle forti emozioni che si possono provare dopo l’amplesso. In alcuni casi, queste diventano così forti che è impossibile trattenerle dentro di sé. In questo senso, il pianto post coitale sarebbe a tutti gli effetti un pianto liberatorio.

Non solo. Altri studi hanno motivato questi episodi tutt’altro che rari a una sorta di “tristezza” inconsci provata dalla donna al momento della fine del rapporto, quando l’uomo si allontana da lei (questo ovviamente vale se la donna è innamorata). In questa situazione la dona sperimenterebbe una sorta di perdita, che scatenerebbe emozioni profonde. I alcuni casi, questo senso di tristezza e abbandono piò essere così forte fa provocare persino una forte angoscia, che i medici definiscono con il termine “sex blues”, ovvero “depressione post-coitale”.

Non è da trascurare anche la componente fisiologica di questo senso di tristezza generale. Dopo l’orgasmo, infatti, vi è un brusco calo delle endorfine, che durante il coito hanno raggiunto il loro picco. Occorrerà un po’ di tempo affinché i livelli di endorfine tornino stabili. In alcuni casi, inoltre, può verificarsi a causa del rilascio della tensione accumulata nella donna prima e dopo il sesso legata all’ansia da prestazione. In questi casi, le donne tendono ad avere un’autostima piuttosto bassa. Quest’ “sex blues” dura solo qualche minuto, ma è bene conoscerne le cause per evitare di spaventarsi. Se i sintomi persistono per più tempo, sarebbe bene contattare uno psicoterapeuta o un medico.