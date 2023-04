Difficoltà a dormire: ecco i 5 alimenti che disturbano il sonno

Non riuscire a dormire durante la notte è una grossa fonte di stress soprattutto per le mamme. A volte però il problema si risolve evitando alcuni cibi.

Andare a letto e ritrovarsi per ore a guardare il soffitto o rigirarsi fra le lenzuola è un problema comune a molti. Le ragioni che rendono difficile prendere sonno possono essere tantissime. Le più note sono lo stress, l’ansia per un evento imminente o il tempo eccessivo davanti agli schermi. Se però sembra che il motivo non sia nessuno di questi rimane ancora la possibilità che sia un problema legato all’alimentazione. Ci sono infatti dei cibi che possono interferire con il meritato riposo notturno se consumati di frequente.

Tralasciando i primi indagati ossia le bevande a base di caffeina ci sono anche dei nemici insospettabili che ci impediscono di addormentarci. Si tratta di ortaggi come i broccoli, i cetrioli e l’aglio perché hanno proprietà diuretiche e spingono a doversi alzare per andare in bagno (magari appena trovata la posizione giusta). Meglio quindi non mangiarli a cena ma piuttosto utilizzarli per il pranzo.

Di contro anche chi invece è “carnivoro” potrebbe dover lottare per prendere sonno dato che la carne rossa non sempre concede una notte facile. Spesso anzi la mattina dopo si sente ancora il peso sullo stomaco oltre a trovarsi due belle occhiaie. Meglio quindi mangiare carne bianca, più digeribile.

Zuccheri e grassi, i nemici del sonno

In generale oltre alla carne tutti gli alimenti pesanti disturbano il riposo e tengono svegli fino all’alba. A cena molti amano lo sfizio del dessert senza considerare che un picco di zuccheri nel sangue finisce con il tenere svegli. La fetta di torta avanzata, i biscotti dello spuntino di mezzanotte…tutti i dolci sono antagonisti del sonno perché stimolano il cervello. Meglio limitarsi a una macedonia o dello yogurt.

Lo stesso vale per il gelato confezionato conservato gelosamente per guardare una serie o un film a letto. Anche se fa sentire come in un college americano le conseguenze si pagano nel momento in cui si appoggia la testa sul cuscino. A meno che il giorno dopo non sia domenica Infine tra i 5 peggiori nemici del sonno si può nominare il cibo del fast-food e in particolare hamburger e patatine fritte. Pieni di sale e aromi tengono svegli per la sete e in più procurano acidità di stomaco e gorgoglii per tutta la notte.