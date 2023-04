Il segno zodiacale più traditore è insospettabile: ecco chi è, fate attenzione

Esistono segni zodiacali che per indole sono portati ad essere meno fedeli degli altri. Ecco in assoluto la classifica dei più traditori.

L’infedeltà è un problema complesso che può essere difficile da capire. Le persone possono essere infedeli per una serie di svariati e complessi motivi, che vanno dal desiderio di esplorare nuove esperienze al reagire, cercando altrove calore e affetto, rispetto al sentirsi trascurati o insoddisfatti nella loro relazione attuale.

In alcuni casi, il partner infedele potrebbe anche non essere fino in fondo consapevole del motivo per cui ha scelto di esserlo. Le sue azioni, legate a tradimenti, bugie e sotterfugi, non certo edificanti e lodevoli se immaginiamo fatte alle spalle di una moglie o di un marito e nell’ambito di una famiglia con figli piccoli, potrebbero anche derivare da sentimenti di insicurezza o paura dell’impegno, nonché dal desiderio di sfuggire alla noia e alla routine di una relazione a lungo termine.

Inoltre, alcune persone potrebbero semplicemente non avere la capacità di stabilire una forte connessione emotiva con il proprio partner e rivolgersi invece a qualcun altro per il tipo di relazione che desiderano. Qualunque sia la causa di fondo che porta alla complessa azione del tradire, in fondo insita in ognuno di noi, “la legge delle Stelle”, ovvero l’Oroscopo, ci racconta quali sono i segni zodiacali con indole maggiormente infedele.

Ecco il segno zodiacale più infedele che esista: le Stelle non mentono

Scoprirai che potresti essere addirittura tu la persona meno indicata per una relazione duratura, oppure renderti conto, con tua immensa sorpresa, che il partner che hai al tuo fianco, che ti ha già dato segnali di instabilità, appartiene proprio al segno zodiacale di cui ti stiamo per raccontare. Secondo le Stelle, il segno in assoluto più infedele è il Toro. Sei sorpreso? Cerchiamo di scoprire perché e proviamo a capire le caratteristiche peculiari della sua controversa indole.

Non si sentono abbastanza amati da te, vogliono di più. Sebbene si comportino con orgoglio, persino sfrontatezza, i segni del Toro hanno un ego molto fragile. Hanno bisogno di sentirsi speciali e ammirati, ogni istante. Li stai criticando nel loro modo di agire o stai ingabbiando la loro personalità? Trova un modo per lasciarti stupire da loro. Altrimenti, cercheranno “nuovi fan” altrove.

Si sentono trascurati, soli o dimenticati. Il Toro brama il contatto fisico e l’affetto. Se il tuo programma fitto di impegni non ha spazio per loro, un motivo per cui il Toro tradisce è che potrebbero trovare conforto tra le braccia di un altro o un’altra. Vuoi tenere il tuo toro nel recinto? Non farli sentire come se fossero al secondo posto rispetto a qualsiasi cosa.

Il loro vigoroso appetito è pericoloso per ogni relazione. Il Toro governa i cinque sensi e, occasionalmente, viene inebriato dalla bellezza altrui, è cioè soggetto a possibili colpi di fulmine che lo spingono ad abbandonare un partner per un altro. Sanno essere immaturi, incostanti, assolutamente incapaci di gestire un rapporto duraturo. Vogliono la costante novità, odiano la routine.