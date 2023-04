Lascia il cellulare alla figlia e gli arriva un ordine di quasi 3 mila euro: fate attenzione, potrebbe capitare a tutti

Per aver lasciato il cellulare alla figlia si è trovata davanti un conto di quasi 3mila euro: quello che ha scoperto è davvero incredibile.

La donna credeva che si trattasse di una frode, e invece ha fatto una scoperta che si è rivelata ben diversa. Sembra una storia incredibile, eppure è accaduta per davvero. La madre di una bambina di 5 anni era incredula quando si è trovata di fronte alla verità.

I bambini sono un dono prezioso del cielo per i genitori, ma certe volte guai, anche abbastanza grossi. È il caso di una bimba di 5 anni che ha fatto prendere un bello spavento alla sua mamma. Il fatto è accaduto negli Stati Uniti, e più precisamente a Westport, in Massachussets. Jessica Nunes è una mamma di 26 anni, che ha lasciato alla figlia il telefono per poco tempo, ma che si è ritrovata una serie di addebiti da 2.700 dollari da Amazon.

La donna, infatti, si era scordata di mettere il blocco e la figlia ha fatto razzia di giocattoli acquistandoli su Amazon. Quando Jessica si è ritrovata un addebito così elevato ha subito pensato che qualcuno le avesse rubato i soldi, che si trattasse di una frode. Poi, però, ha deciso di controllare la cronologia degli acquisti e lì si è resa conto che le cose comprate erano tutti giocattoli. Moto cross elettriche, stivali da cowboy, Jeep, di tutto e di più.

La madre scopre che cosa è successo per aver lasciato il cellulare alla figlia

Ma come ha potuto una bimba di 5 anni riuscire a fare acquisti con il cellulare? Ebbene, la cosa è poi venuta a galla. Jessica, infatti, non rammentava che sul suo dispositivo c’erano app per cui si potevano effettuare acquisti senza confermare le carte di credito. Aveva lasciato il cellulare alla piccola mentre si trovavano in auto, ma pensava che la piccola stesse giocando con uno dei giochi che di solito si possono scaricare sul telefono.

Invece non solo la piccola stava facendo shopping su Amazon, ma si trattava anche di acquisti per diversi mila dollari. La madre 26enne ha raccontato quello che è successo a Good Morning America. La ragazza ha detto di aver scoperto che la figlia aveva fatto incetta di giocattoli dando fondo alle sue carte di credito dopo una mattina al parco, in cui aveva visto che altri bimbi stavano giocando con le cose che poi ha comprato.

Fortunatamente, tutti gli acquisti sono stati annullati. Jessica ha voluto lanciare un messaggio agli altri genitori, dicendo che per lei si è trattato di un’esperienza di apprendimento e che ha compreso «di dover mettere una password al telefono e fare più attenzione quando mia figlia usa telefoni e tablet. I bambini possono incappare in qualsiasi cosa. Per quanto riguarda Lila, è stata l’occasione per parlarle del valore dei soldi e l’importanza di guadagnarsi ciò che si desidera».