Dovete sapere che non è San Francisco, questo ponte si trova in una città bellissima e molto vicina a noi, da visitare. Tutte le informazioni utili.

Il ponte che vi proponiamo qui sembra il Golden Gate Bridge di San Francisco, famosissimo protagonista di tantissimi film, ma non si tratta di quel ponte. Siamo in Europa e questo ponte è più vicino a noi di quanto possiamo immaginare. Un ponte che possiamo visitare con un breve viaggio, a bordo di un volo low cost, vistando anche la bellissima città dove si trova.

Questo ponte si trova nella città di Lisbona, capitale del Portogallo, e attraversa il fiume Tago, dove la città si affaccia. Il suo nome è Ponte 25 de Abril, Ponte 25 Aprile, è stato inaugurato nel 1966 ed è diventato un simbolo della città della Lisbona. Una delle attrazioni da non perdere, tra le tante, se avete in programma un viaggio nell’affascinante capitale del Portogallo. Di seguito vi diamo qualche dettaglio in più sul ponte, ecco tutto quello che bisogna sapere.

Non è San Francisco, questo ponte si trova in una città molto vicina a noi

Lisbona come San Francisco, anche la capitale del Portogallo ha il suo Golden Gate Bridge, un lungo ponte sospeso realizzato in acciaio di colore rosso. Si chiama Ponte 25 de Abril e i richiami al più famoso ponte californiano, anche nella struttura, non sono casuali. Il ponte di Lisbona, infatti, è stato costruito dalla società American Bridge Company, la stessa che ha costruito il Golden Gate, al quale il Ponte 25 de Abril è chiaramente ispirato.

Il ponte “gemello” di quello di San Francisco attraversa, come abbiamo detto, il fiume Tago, poco prima della foce, collegando la sponda dove sorge la città di Lisbona a quella opposta dove sorge la città di Almada, nel distretto di Setúbal. Il Ponte 25 de Abril è lungo circa 2 chilometri e alto 70 metri. Nella parte superiore è attraversato dalla A2, un’autostrada a tre corsie per ogni senso di marcia, su due carreggiate. Mentre nella parte inferiore passa la ferrovia.

Il ponte fu costruito tra il 1962 e il 1966. La sua inaugurazione si tenne il 6 agosto 1966. Inizialmente si chiamava Ponte Salazar, dal nome dell’allora dittatore del Portogallo, António de Oliveira Salazar che lo commissionò. Successivamente, con il ripristino della democrazia, a seguito della Rivoluzione dei Garofani del 25 aprile 1974, il suo nome fu cambiato in Ponte 25 Aprile e lo si può ammirare anche dalla famosa Torre di Belém, che sorge proprio sull’estuario del fiume Tago. Altra meraviglia imperdibile della città di Lisbona.