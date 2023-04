Vola col bagaglio extra senza pagare grazie a questo trucco geniale e legale | Risparmi un sacco

Forse nessuno te l’ha mai detto prima d’ora, ma puoi volare con un bagaglio extra senza pagare: ecco svelati tutti i trucchi.

Quando bisogna prendere l’aereo uno dei problemi principali è il bagaglio. Spesso, infatti, all’interno del costo del biglietto aereo è incluso soltanto un bagaglio a mano che deve rispettare determinati requisiti come ad esempio il peso e le dimensioni. Qualora, infatti, il nostro borsone non dovesse rispecchiare queste caratteristiche l’unica alternativa possibile è farlo imbarcare ad un costo extra.

Ma niente paura, perché da oggi in poi non dovrai più preoccuparti di simili situazioni poiché stiamo per mostrarti come si può volare con un bagaglio extra senza pagare di più. Forse potrà sembrarti strano, eppure è proprio così.

Stai, quindi, bene attenta a ciò che stiamo per dirti ed inizia subito ad usare anche tu questi trucchetti geniali e allo stesso tempo legali. Risparmierai un sacco di soldi, provare per credere!

Vola col bagaglio extra senza pagare grazie a questo trucco geniale e legale

Se sei arrivata fin qui a leggere il nostro articolo di oggi, allora vuol dire che sei curiosa di sapere come fare a viaggiare in aereo con un bagaglio extra senza costi aggiuntivi. Vedrai, grazie a questi trucchetti geniali e allo stesso tempo legali non avrai più nulla di cui preoccuparti. Ecco che cosa devi fare:

Vola con compagnie tradizionali: innanzitutto se non vuoi pagare extra per i bagagli in più dovresti evitare di viaggiare con compagnie low cost che hanno delle regole più stringenti sulle dimensioni di zaini, borsoni e valigie;

innanzitutto se non vuoi pagare extra per i bagagli in più dovresti evitare di viaggiare con compagnie low cost che hanno delle regole più stringenti sulle dimensioni di zaini, borsoni e valigie; Entra nel programma di affiliazione: in alcuni casi avere la tessere di una determinata compagni aerea può farti guadagnare qualche vantaggio proprio sui bagagli;

in alcuni casi avere la tessere di una determinata compagni aerea può farti guadagnare qualche vantaggio proprio sui bagagli; Usa la federa del cuscino come bagaglio extra: porta con te sull’aereo uno zaino o una borsa e poi un cuscino fatto con una federa riempita con i propri effetti personali;

porta con te sull’aereo uno zaino o una borsa e poi un cuscino fatto con una federa riempita con i propri effetti personali; Fai il check-in online: se fai il check-in prima di arrivare in aeroporto ti faranno passare molto probabilmente senza controllare le dimensioni del tuo bagaglio;

se fai il check-in prima di arrivare in aeroporto ti faranno passare molto probabilmente senza controllare le dimensioni del tuo bagaglio; Usa una borsa acquistata al duty free: una volta acquistata una borsa extra riempila con tutto ciò che non ci sta nei tuoi bagagli;

una volta acquistata una borsa extra riempila con tutto ciò che non ci sta nei tuoi bagagli; Ricorri al sottovuoto: per portare in aereo soltanto un bagaglio a mano che non sia troppo grande riempilo con le buste sottovuoto. In questo modo, potrai viaggiare con tutti i tuoi comfort senza sforare i requisiti della compagnia aerea;

per portare in aereo soltanto un bagaglio a mano che non sia troppo grande riempilo con le buste sottovuoto. In questo modo, potrai viaggiare con tutti i tuoi comfort senza sforare i requisiti della compagnia aerea; Vola in business class per distanze ridotte: spesso e volentieri viaggiando in business class si ha diritto a due bagagli inclusi nel costo del biglietto aereo per un prezzo leggermente superiore al biglietto economico con l’aggiunta di un bagaglio extra.

Se, invece, vuoi sapere come viaggiare in aereo con un neonato clicca qui e scopri alcuni consigli utilissimi!