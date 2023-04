Vuoi sapere chi ti spia sulla mail? Il trucchetto che non sapevi

La sicurezza sul web è fondamentale, anche quando si tratta di mail: esiste un trucco geniale per scoprire chi spia la posta elettronica.

Il mondo digitale è entrato ormai a pieno titolo a far parte della vita quotidiana. Permea ogni ambito con cui ci si confronta, dalla comunicazione allo svago, fino al lavoro. Impossibile oggigiorno pensare di trascorrere una giornata intera senza prendere almeno una volta in mano il proprio smartphone o il computer. Tra un’occhiata sui social e un po’ di shopping, una delle operazioni più frequenti è senza dubbio quella di controllare le email.

L’indirizzo di posta elettronica ha sostituito a tutti gli effetti quello fisico, diventando il luogo virtuale in cui si ricevono notifiche di ogni genere. Dai messaggi del capo a quelli del commercialista, passando per le offerte e gli sconti degli shop online. Ogni utente ne possiede almeno una, che utilizza per accedere alle funzioni principali del telefono e per le registrazioni su siti e app.

La rete però, è sempre più piena di pericoli ed insidie. Gli hacker sono costantemente in agguato, alla ricerca di ogni opportunità per sottrarre dati sensibili. Bisogna prestare molta attenzione anche alla propria mail, che spesso viene letteralmente “spiata” in incognito. Esiste un metodo geniale però, per tenerla sotto controllo. Non lo conosce quasi nessuno, lo ha svelato un’esperta del web.

Con questo trucco scopri se qualcuno ti spia: metti al sicuro la tua mail

Navigare su internet in totale tranquillità, è ormai un sogno quasi irrealizzabile. Si possono però, tenere a mente degli importanti accorgimenti per far sì che la propria attività sia quantomeno monitorata. Nel caso delle email, esiste un trucchetto molto semplice ed intuitivo che pochi conoscono per scoprire chi ha “spiato” riuscendo ad intrufolarsi nella casella di posta. Parliamo di Gmail, che ha installato nel suo programma un importante strumento finalizzato proprio a questo scopo.

Lo ha rivelato sui social l’esperta del mondo digitale Eleonora Viscardi, che dispensa attraverso i suoi canali TikTok e Instagram utilissimi consigli relativi proprio a questo ambito. Collegandosi al suo indirizzo di posta elettronica di Google, la blogger è andata poi ad individuare la scritta in fondo a destra che riporta la dicitura “Dettagli“. Cliccandovi sopra si accederà ad una nuova schermata, in cui comparirà una tabella dettagliata con tutti gli accessi all’email.

Nelle specifiche, viene indicata la provenienza dell’accesso tra browser, dispositivi mobili, POP3 e altri. In più, è possibile leggere anche la data e l’ora relative all’accesso effettuato sulla casella di posta e la posizione con l’indirizzo IP. Quest’ultimo dato è veramente importante: qualora si notasse un indirizzo IP differente dal solito (che deve essere sempre lo stesso), significherà che l’email è stata hackerata e qualcuno è riuscito ad infiltrarvisi. Qualora si dovesse notare qualcosa di anomalo, è consigliabile prendere provvedimenti e cambiare immediatamente le password. Grazie a questo segreto però, potrete finalmente dormire sonni tranquilli.