Abbigliamento per nascondere la gravidanza: effetto sbalorditivo e sorprendente

Vogliamo tenere la notizia della gravidanza ancora un po’ solo per noi e nascondere la pancia? Ecco l’abbigliamento che dobbiamo scegliere.

Non vogliamo che tutti sappiano ancora la bellissima notizia perché vogliamo attendere ma non sappiamo come nascondere la pancia che cresce. Noi oggi vi sveliamo qualche piccolo trucco che possiamo mettere in atto con l’abbigliamento.

Sono consigli molto facili e allo stesso tempo furbi. I primi mesi, lo sappiamo, sono molto delicati. Quindi cerchiamo di custodire il nostro bellissimo segreto il più possibile. Vediamo come possiamo fare. Anche i colori che è meglio scegliere.

Abbigliamento: come nascondere la pancia della gravidanza

Coprire le prime rotondità del nostro ventre non è sempre semplicissimo. Molto spesso non sappiamo che cosa indossare ed ecco che utilizziamo solamente abiti ampi. Ma se non vogliamo farlo perché magari non ci piacciono? Come possiamo nascondere le prime curve? Vi suggeriamo, come primo punto di utilizzare dei colori scuri, ci aiuteranno sicuramente.

Non dobbiamo per forza scegliere abiti o magliette enormi, potremmo avere l’effetto contrario e sembrare molto goffe. Quando vogliamo mettere un vestito, scegliamolo che sia aderente sulle braccia e non sulla pancia, magari proprio a stile impero. Questi sono perfetti per nascondere la pancia che inizia a farsi notare e stanno veramente bene indosso. Un’altro piccolo consiglio è quello di puntare sulla scollatura.

In questo modo l’attenzione verrà focalizzata in quel punto e nessuno guarderà la nostra pancia. Non vogliamo rinunciare ai pantaloni? Utilizziamo quelli a vita alta o giacche lunghe. Tendono a snellire la nostra immagine. Possiamo utilizzare maglie morbide, se ci piacciono, ma non enormi. Cerchiamo di evitare toni accesi come il fucsia o il rosso. Vanno benissimo quelli scuri, come detto in precedenza. Anche i toni neutri sono assolutamente ok per il nostro abbigliamento.

Scegliamo, come piccolo trucco, delle camicie lunghe e dei pantaloni a sigaretta: saremo alla moda ma comode ed avremmo raggiunto l’obiettivo. Anche le magliette peplum sono perfette, perché strette in vita e larghe nella zona fianchi. Avete bisogno di un abbigliamento elegante? Indossate maxi bluse con maniche ampie. Possiamo anche scegliere abiti che scivolano sulle nostre forme.