Tik Tok e la moda pericolosa degli antistaminici: allarme dei farmacisti

Nuova moda pericolosa su TikTok, questa volta legata agli antistaminici. I farmacisti hanno lanciato l’allarme, è molto pericolosa.

TikTok è un’applicazione di condivisione video che sta diventando sempre più popolare tra i giovani di tutto il mondo. L’applicazione permette agli utenti di creare e condividere video brevi di 15 secondi o meno, accompagnati da una vasta gamma di effetti speciali e musica. L’idea di TikTok è quella di creare un’esperienza di intrattenimento veloce e coinvolgente che tenga gli utenti impegnati per ore.

Il successo di TikTok può essere attribuito alla sua facilità d’uso, alla sua vasta gamma di effetti speciali e alla sua ampia base di utenti. Gli utenti possono esplorare i video creati da altri utenti, seguendo i loro creatori preferiti e partecipando alle tendenze virali. Con oltre un miliardo di utenti attivi, TikTok è diventata rapidamente una delle piattaforme social più popolari al mondo.

TikTok e la moda degli antistaminici: i farmacisti lanciano l’allarme

Tuttavia, non tutto ciò che appare su TikTok è innocuo. Negli ultimi mesi, i medici e gli esperti hanno espresso preoccupazione per un trend emergente tra i giovani: l’uso dell’antistaminico Periactin per aumentare il volume di glutei e seno, rimanendo magre e con la vita sottile.

Il Periactin è un farmaco antistaminico utilizzato per trattare le allergie e altre condizioni infiammatorie. Tuttavia, alcune ragazze hanno iniziato ad assumere il farmaco per i suoi effetti collaterali “desiderati”. In particolare, il farmaco è noto per aumentare l’appetito e il desiderio di cibo, il che può portare ad un aumento di peso. Ma i medici sottolineano che l’assunzione del Periactin per scopi estetici è estremamente pericolosa. Oltre ai suoi effetti collaterali di aumento dell’appetito, il farmaco può causare sonnolenza, ridotta vigilanza, visione offuscata, vertigini, allucinazioni, ritenzione urinaria, costipazione, palpitazioni cardiache e anomalie dell’emocromo.

Inoltre, il Periactin non è stato approvato per l’uso cosmetico e non esiste alcuna ricerca scientifica che dimostri la sua efficacia nel migliorare l’aspetto del seno o dei glutei. L’assunzione del farmaco per tali scopi è quindi estremamente rischiosa e potrebbe portare a danni permanenti alla salute. I genitori e i giovani devono essere consapevoli dei rischi associati all’uso del Periactin e di altri farmaci per scopi estetici. Invece di cercare soluzioni veloci e rischiose, gli esperti raccomandano di concentrarsi sulla salute e il benessere generale del corpo. Ciò significa mangiare sano, fare tanto esercizio fisico e regolarmente. Oltre a dormire a sufficienza.