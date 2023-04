Stress, ecco i sintomi con cui si presenta: in genere li giustifichiamo

Se hai questi sintomi stai attento perché potresti avere un livello elevato di stress, controlla il cortisolo e scopri come intervenire.

Il nostro corpo, lo sappiamo bene, è una macchina perfetta capace di captare ogni situazione di rischio, e ci invia segnali specifici per metterci in allerta. Ritmi di lavoro pesanti, esami da sostenere, situazioni difficili tra le pareti domestiche possono metterci sotto stress e proprio per questo è molto importante fare attenzione ad alcuni campanelli di allarme che si manifestano quando questo supera la normale soglia e rischia di trasformarsi in un problema cronico. Vediamo a cosa stare attenti.

Alcuni sintomi sono tipici di malattie già note, altri rappresentano la valvola di sfogo dello stress. Quando il manifestarsi di questi diventa frequente, è bene parlarne con il proprio medico di fiducia che può consigliarci come affrontare il disagio ed intraprendere il giusto percorso. Cosa succede quando siamo sotto stress? Il corpo sotto stress produce una maggior quantità di cortisolo, un ormone che causa diversi disturbi fisici, tra cui un abbassamento delle difese immunitarie, alterata risposta auto infiammatoria, alterazione della glicemia, della pressione sanguigna e del battito cardiaco. I disturbi che ne conseguono sono tanti. Se fatichi ad addormentarti e passi ore a fissare il vuoto prima di prendere sonno, potresti avere un livello elevato di stress. Alcuni dei sintomi caratteristici dello stress, si manifestano proprio con disturbi del sonno, quali difficoltà nell’addormentamento, sonno disturbato e intermittente, e insonnia. Questo perchè lo stress interferisce con la produzione della melatonina, l’ormone imputato al sonno. Come conseguenza si avrà un sonno non ristoratore e una forte stanchezza sia fisica che mentale, accompagnata da una mancanza di energia già dal momento del risveglio, che influenzerà inevitabilmente le azioni di tutta la giornata. Anche l’umore ne risente, e non è raro avere frequenti sbalzi di umore e scatti d’ira. Spesso tendiamo a giustificare questi disturbi ma quando sono frequenti, valutiamo se la causa sia proprio lo stress. Attenzione a questi chiari segnali Le preoccupazioni e l’umore ballerino, possono portarci a preferire la solitudine, auto escluderci dalla vita sociale e ridurre la nostra autostima. Attenzione perchè questo può essere un chiaro segnale di stress elevato e bisogna intervenire per evitare di far peggiorare la situazione. Piuttosto che isolarci chiediamo aiuto, e cerchiamo di riportare l’umore e l’autostima alla normalità. Nei periodi particolarmente stressanti, oltre a quelli menzionati, ci sono alcuni disturbi che si manifestano con facilità e a cui dobbiamo prestare attenzione se sospettiamo di essere sotto stress, e sono: