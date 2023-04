Dormire nel lettone con i genitori: miti da sfatare, l’età giusta per diventare autonomi | Il parere degli esperti

Il tuo bimbo vuole dormire nel lettone con te e ti chiedi se sia il caso o meno? I consigli dell’esperta ti saranno d’aiuto

Il tuo bambino o la tua bambina vogliono continuare a dormire nel lettone con te e ti stai chiedendo se sia il caso o meno data l’età? Si tratta di una domanda comune che qualsiasi coppia dei genitori si pone quando, la propria creatura non è più piccolissima. Ma esiste in realtà un’età perfetta entro la quale i bambini debbono raggiungere l’autonomia anche nel dormire?

Se è una domanda che ti attanaglia, ma non sei ancora riuscita o riuscito a giungere ad una risposta soddisfacente, continua a leggere i consigli dell’esperta, potranno esserti di vero aiuto. Il riposo notturno rappresenta una fase importantissima di rigenerazione per il corpo e per la mente, non solo per gli adulti ma anche per i bambini.

Si tratta di un bisogno fisiologico dunque indispensabile per il corretto funzionamento delle funzioni psichiche ed organiche. Talvolta i bambini per paura del buio, o di restare da soli o perché richiedono costantemente la vicinanza dei propri genitori non riescono ad addormentarsi se non il loro presenza nel lettone.

Il tuo bambino vuole dormire nel letto con te? Devi accontentarlo o meno? Parla l’esperta

Si tratta di una pratica che viene comunemente adottata quando il bambino o la bambina sono molti piccoli, consente alla mamma e al papà di riposare meglio, poiché hanno la sensazione di avere tutto sotto controllo e al bambino di dormire serenamente. Questa abitudine dunque nei primi anni di vita viene consigliata, ma sino a quale età andrebbe praticata?

La pedagogista de La Zucca Felice, Simona Vigoni ha rilasciato una recente intervista per Gruppo San Donato ed ha chiarito che non ci sono effetti collaterali collegati a questa pratica. In realtà vi sono tantissimi benefici, ad esempio aumenta la sintonia tra la madre ed il figlio, consente un riposo funzionale e rigenerante, favorisce l’allattamento al seno e tanti altri benefici.

Inoltre, così come ha chiarito l’esperta dormire nel lettone con mamma e papà aiuterebbe il bambino a superare eventuali problemi nell’addormentamento, si tratterebbe dunque in tal caso, di una strategia per aiutare il piccolo a rilassarsi, favorendo il sonno.

Non esiste poi un’età specifica entro la quale il dormire nel lettone con i genitori debba essere evitato, molto dipende dal tipo di cultura di appartenenza. Ad esempio secondo quella Occidentale che tende a “non tollerare molto” questa usanza, andrebbe messa in atto sino ad un massimo di 5 anni, mentre in altre è largamente utilizzata ben oltre quest’età.