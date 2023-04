Pochi capelli? Attenta a non sbagliare taglio: con questi sembrano super folti

Con il passare degli anni, i capelli possono diventare meno folti. Se questo è il tuo caso, non sbagliare taglio: prova questi, cambierà tutto!

Può succedere a tutti di vedere la propria chioma diradarsi, con il passare degli anni. Anche lo stress gioca un ruolo importante, in questo senso: i capelli subiscono in modo importante le modificazioni dello stato di salute del corpo e della mente. Se in questo periodo ne hai pochi e ti dà fastidio mostrarti così, prova uno di questi tagli: la tua chioma cambierà moltissimo.

Il modo in cui tagliamo i capelli è essenziale per determinare la prima impressione. Un taglio ordinato e preciso, infatti, darà l’idea di una persona ordinata e metodica, mentre uno più artistico indicherà un animo più sbarazzino. Se avete pochi capelli e non sopportate che al di sotto della chioma si intraveda il cuoio capelluto, provate una di queste capigliature: immediatamente sembrerete pieni di capelli!

Pochi capelli? Prova uno di questi tagli, cambierà tutto

Il primo modo per capire qual è il taglio migliore per la propria testa è chiedere al proprio parrucchiere di fiducia: conoscendoci, saprà indicare un’acconciatura non solo ideale per il tipo di capello, ma anche per le proprie abitudini di gestione. In generale, però, se si hanno pochi capelli è meglio evitare le chiome lunghe e super lunghe, poiché fanno peso e potrebbero evidenziare il problema.

Al contrario, la lunghezza ideale sarebbe dalla mascella fino alle spalle, preferendo uno styling mosso e ondulato, decisamente più vantaggioso rispetto a quello liscio. Un altro trucchetto è quello di optare per tagli scalati e fantasiosi, che giocano con i volumi: perfetti sono quelli che scalano sulla parte posteriore, sopra la nuca e dove c’è l’incavo del collo. Ovviamente, però, non si devono sfilare le ciocche perché farebbero apparire la chioma ancora più vuota!

Per quanto riguarda la frangia, da un lato è vero che dona pienezza al viso ma, dall’altro, se le ciocche della parte anteriore della testa sono troppo rade finirebbero per creare una frangia vuota, poco consistente e quindi che evidenzia i pochi capelli . Un altro modo per far apparire la chioma più consistente è quello della permanente: questa va ad inspessire il capello e a renderlo riccio, creando sulla testa un movimento corposo e fantasioso, che crea subito volume e movimento.