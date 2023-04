Sei attraente agli occhi degli altri? Con questo trucco psicologico lo capisci subito | Cambia la vita

Si dice che la bellezza sia negli occhi di chi guarda, ma come capire se riusciamo a fare colpo? C’è un sistema per capire subito se sembriamo attraenti al primo sguardo.

Per quanto sembrino sicure di sé, la realtà è che moltissime persone sono insicure sul proprio aspetto fisico. In parte perché si comparano agli ideali delle pubblicità o delle sfilate, ma anche perché magari non sono abituate a ricevere complimenti di questo tipo. La bellezza fisica è soggettiva ma l’essere attraenti è un livello più complesso che riguarda anche l’atteggiamento che si assume. E capire se si possiede questo potenziale è più semplice di quanto si pensi.

Uno dei primi indizi lo può fornire una autoanalisi riguardando le proprie foto a distanza di qualche tempo. Se esaminando un ricordo di una festa o di una vacanza di un paio di anni prima si ha la sensazione di essere peggiorati, in realtà è un buon segno. Il cervello tende a essere meno influenzato dalle insicurezze riguardando quella che ormai considera una persona diversa.

Per quanto riguarda i complimenti, va detto che amici e parenti in genere tendono a farli soprattutto per rassicurare. Se si nota di essere quello/a che ne riceve meno può anche essere perché sembra inutile ripeterlo a chi fa colpo senza sforzo. Senza citare chi per invidia si morde la lingua e fa finta di niente o addirittura cerca di mantenere le distanze.

Osserva gli altri e avrai la risposta sul tuo aspetto fisico

Una persona attraente difficilmente passa inosservata, anche in una stanza piena di gente. Se arrivando a una riunione o a un evento pieno di gente ti senti osservato nonostante stiano entrando altre persone non ci sono dubbi. Può esserci curiosità, ma se la sensazione si prova anche in ambienti in cui si è conosciuti si tratta di un segnale lampante. Soprattutto se si nota che qualcuno ricerca il contatto visivo sperando di attirare l’attenzione su di sé.

Chi ha fascino inoltre difficilmente si troverà da solo nel momento del bisogno. Che si tratta di una valigia da trasportare o di dover cercare un ufficio immancabilmente ci sarà qualcuno di sorridente pronto a dare una mano. Si tende sempre a essere ben disposti verso chi ci sembra attraente sperando di farci notare a nostro volta.

La bellezza inoltre è associata alla bontà d’animo (per quanto non sia sempre così) ed è la ragione per chi chi è attraente fa amicizia in modo più semplice. Le persone si confidano con meno timore e si approcciano più volentieri.