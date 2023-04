Bucce d’aglio, non gettarle: le puoi sfruttare cosi

Da adesso in poi non potrai più gettare le bucce dell’aglio. Sono davvero utilissime! Rimarrai senza parole.

Questo particolare ingrediente viene utilizzato in tantissime ricette. Non a tutti piace il suo sapore particolare che sprigiona. Per alcune persone poi è anche difficile da digerire, ma noi oggi non vi vogliamo parlare di un suo utilizzo in cucina, bensì di un trucchetto davvero utile e semplice.

Ci interessa un particolare riutilizzo delle bucce d’aglio. Da questo momento in poi siamo certi che le riterrete oro anche voi. Scopriamo insieme che cosa possiamo realizzare, siete curiose, è così? Iniziamo subito senza indugi a scoprire questo ortaggio incredibile.

Aglio: vale oro! Ecco come riutilizzare le bucce in modo intelligente

Ci sono utilizzi alternativi che possiamo fare per quanto riguarda l’aglio. Un ortaggio che nelle nostre cucine è praticamente presente in qualsiasi dispensa. Possiamo utilizzarlo durante tutte le preparazioni, o quasi, come per la cipolla. Lei viene praticamente considerata la regina della cucina. Tutti e due ci aiutano a dare un maggior sapore alle pietanze.

Possiamo realizzare con l’aglio moltissimi piatti, come il pesto alla genovese. Si sta avvicinando la bella stagione e quindi anche la possibilità di fare delle belle bruschette dove l’aglio non può mancare! Oppure qualcosa di più particolare come la Bagna Cauda. Ma arriviamo alle nostre bucce che da adesso in poi tratteremo come vero e proprio oro.

Possiamo infatti realizzare un’ottimo infuso. Ma con quale utilizzo? Perfetto per le nostre piante per via delle sue incredibili capacità micotiche e antiparassitarie. In che modo possiamo realizzarlo? Molto semplicemente mettiamo in una pentola un litro di acqua e dentro le bucce dell’aglio, attendendo il bollore per poi proseguire la cottura di circa 30 minuti.

Trascorso questo tempo lasciamo raffreddare il tutto e versiamo dentro una bottiglia con beccuccio spray. In questo modo possiamo decidere il quantitativo che ci occorre. Il gioco è fatto! Adesso ci basterà spruzzarlo sulle foglie e sulla base, in pochissimo tempo noterete una differenza incredibile per quanto riguarda le nostre amate piante.

E voi conoscevate questo rimedio incredibile che si ottiene con qualcosa che normalmente avremmo gettato e magari, spendendo soldi, avremmo comprato? In questo modo utilizziamo solamente prodotti naturali facendo anche la gioia del nostro portafoglio oltre che del bene all’ambiente. Continuate a seguirci per scoprire sempre trucchetti semplici e veloci, ma che funzionano veramente!