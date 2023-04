Scarpe comode e senza tacchi ma che slanciano: ci sono e ti cambiano la vita | Provale ora

Vogliamo essere alla moda e allo stesso tempo stare comode? Ecco le scarpe che possiamo scegliere e che ci stupiranno.

Indossare le scarpe con i tacchi ci permette di essere più attraenti e di sentirci più sicure di noi stesse. Ma non solo: ci fa acquisire qualche centimetro in più che slancia la nostra figura. E anche se Madre Natura è stata generosa in centimetri in altezza guadagnare qualcosa fa piacere a tutte.

Con i tacchi, anche se abbiamo qualche chiletto in più si notano di meno. Ma confessiamo un cosa: non sono sicuramente per tutti i giorni. Noi però vi vogliamo indicare cosa scegliere per stare bene e non rinunciare alla sicurezza di una bella scarpa che completa il nostro look.

Scarpe: quali scegliere per essere comode

Le scarpe con i tacchi sono indubbiamente belle anche solo da vedere. Moltissime donne ne hanno una collezione infinita che poi non mettono. Sono un vero e proprio oggetto da ammirare. Se utilizziamo sempre scarpe con i tacchi possiamo andare incontro anche a problematiche di salute, come l’alluce valgo.

Noi, oggi, vi vogliamo aiutare indicandovi quali modelli possiamo scegliere per essere alla moda ma non soffrire. Tutte noi amiamo le décolleté ma certamente ci sono soluzioni migliori di altre. Di cosa parliamo? Dei mocassini che hanno il carrarmato. Questo ci permette di conquistare qualche centimetro in altezza senza la scomodità dei tacchi!

In alcuni modelli la suola posteriore è anche leggermente più alta ma resta sempre tutto molto bilanciato. Possiamo trovarli in tantissime gradazioni di colore, dal nero lucido ai colori più particolari. In altri ci sono anche inserti metallici che rendono la scarpa elegante. Sono perfetti per il lavoro e per la vita di tutti i giorni. Anche per portare i bambini al parco!

Non vogliamo rinunciare mai ai tacchi? La soluzione che fa per noi sono i kitten heels. Parliamo di tacchi stretti ma con un’altezza media. Sono davvero comodi e non ci fanno affaticare o stancare. Possiamo trovarlo sia nelle Mary Jane che nelle slingback. Vanno bene sia per look eleganti ma anche per qualcosa di casual. Ultimo consiglio che possiamo darvi è quello della zeppa. La troviamo in tantissimi modelli di scarpe, anche negli stivali.

In questo modo avremmo aggiunto centimetri ma senza dolori alle gambe. Ricordiamoci poi che possiamo sempre abbinare un’accessorio con la scarpa che abbiamo scelto per cambiare completamente il nostro look. E per sembrare più giovani e magre anche il taglio di capelli è importantissimo. Adesso sta solamente a noi scegliere il modello che più si addice al nostro modo di essere senza soffrire per i tacchi!