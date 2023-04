Capelli bianchi: arrivano le acconciature super geniali che li nascondono senza tinta

I capelli bianchi iniziano a notarsi tra una tinta e l’altra ma non è ancora il momento per andare dal parrucchiere? Ecco cosa puoi fare.

Sono un vero e proprio incubo quei capelli bianchi che spuntano in attesa di andare a fare nuovamente il colore. Confessiamolo! Non sappiamo mai come nasconderli perché non ci piace proprio vederli ogni volta che ci prepariamo per uscire.

Noi oggi vi vogliamo aiutare con alcune acconciature che vi lasceranno senza parole. Sono super facili e fanno il loro lavoro egregiamente. Quindi niente paura! I capelli bianchi possono aspettare ancora un po’! Scorri le prossime righe e scopri come fare.

Capelli bianchi addio! Le acconciature ok

Tutte noi, quando iniziamo a vedere i capelli bianchi abbiamo cercato dei modi per nasconderli senza dover ricorrere immediatamente alla tinta. Ci possono aiutare sia alcuni accessori al quale magari non pensi. Oppure alcune acconciature.

Possiamo utilizzarle anche quando i nostri capelli non sono perfettamente puliti ma abbiamo un appuntamento importante e vogliamo apparire al meglio. Se i nostri capelli bianchi sono sparsi per la nostra chioma è abbastanza semplice camuffarli.

Diciamo che il segreto è sostanzialmente uno. Il mitico effetto spettinato. In questo modo chi ci guarda viene distratto e non vede i capelli bianchi. Ma non ci perdiamo in chiacchiere e scopriamo le acconciature perfette che possiamo realizzare.

Messy bun

Uno chignon molto alto che ci salva sempre. I nostri capelli saranno in alto ma non dobbiamo stringerli troppo. Leghiamo e cotoniamo anche un po’ la coda. In questo modo i ciuffi camufferanno tutto

Onde e treccine

Moltissime star utilizzano acconciature con le treccine o le onde, sono molto di moda. Possiamo realizzare quindi un capello raccolto in questo modo. Il suggerimento? Indossate un’orecchino vistoso, nessuno guarderà i vostri capelli perché saranno ammaliati dall’accessorio che indossate.

Maxi cerchietto

Lui è l’accessorio preferito da lei, Kate Middleton. Oltre ad aiutarci nel camuffare i capelli bianchi è anche super elegante.

Raccolto “a cascata”

La vostra chioma è super riccia? Niente paura per voi è perfetto un raccolto in questo modo. I vostro capelli scenderanno un po’ dappertutto e la persona di chi vi guarda non si accorgerà di nulla, solamente dei vostri bellissimi ricci.

Fascia+chignon

In questo caso vogliamo esagerare e nessuno vedrà un’eventuale ricrescita e tantomeno i vostri capelli bianchi. Tutto deve essere perfetto mi raccomando. Possiamo uscire anche per un appuntamento elegante.

Frangia a tendina e raccolto morbido

Se avete una frangia molto voluminosa questo è l’ideale. Il motivo? I vostri capelli bianchi non si vedranno assolutamente! Raccogliendoli anche dietro l’effetto è quello di una donna sofisticata sempre.

Ultimo consiglio per la ricrescita. Scegliamo sempre colori non omogenei e non troppo scuri. Il questo modo se tardiamo per qualsiasi motivo nessuno si accorgerà di nulla. Altrimenti in commercio ci sono anche degli spray appositi per i ritocchi veloci. Sono molto utili se abbiamo un’appuntamento importante ma non il tempo per andare dal parrucchiere!