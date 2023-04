Stanca di essere schiava del parrucchiere? Ecco i tagli più pratici in assoluto|Li acconci sola e non devi preoccuparti

Se non vuoi sprecare tempo e denaro dal parrucchiere e in un salone di hairstyling devi provare assolutamente questi tagli belli e pratici.

Esistono dei tagli che ti permettono di lavare e sistemare bene i capelli senza per forza usare tecniche e strumenti professionali. Ma sono tagli che allo stesso tempo ti consentono di mantenere una capigliatura ordinata con l’asciugatura fai da te.

Ecco quali sono i tagli di capelli più indicati per te se non vuoi più essere schiava del parrucchiere. La chioma con questa acconciatura è perfetta anche se fai la piega a casa da sola.

Parrucchiere addio, con il taglio giusto potrai fare la piega da sola

Di certo la piega fatta dal parrucchiere mantiene di più, ma come fare se non abbiamo tempo a disposizione per prendere un appuntamento presso un salone? Oltra questo problema, che si presenta non di rado nella vita frenetica che conduciamo tutti noi oggi, c’è anche un’altra ragione sostanziare per optare per la messa in piega fai fa te: costa molto meno. Inoltre gli esperti di hairstyling sconsigliano di fare troppo spesso lo shampoo dal parrucchiere perché per avere quella piega che resta bella a lungo vengono utilizzate fonti di calore troppo forti, che, a lungo andare finiscono per sfibrare e bruciare i capelli.

Sta di fatto che la piega fatta in un salone professionale ci fa sentire belle e ordinate, anche se a volte un po’ ingessate, tuttavia per fortuna oggi esistono diversi tagli di capelli che potranno essere tranquillamente realizzati anche in casa, con un’asciugatura fai da te senza spazzole specifiche, ferri ad alta temperatura piastre e tutti gli strumenti professionali che normalmente troviamo solo nel salone di un hairstylist.

Dunque anche chi non ha troppa manualità, o chi non ha tantissimo tempo a disposizione uno da dedicare alla messa in piega, può avere la chioma desiderata se sceglie uno dei tagli perfetti per questa esigenza, comodi e pratici.

5 tagli perfetti per la messa in piega fai da te

Secondo i trend del della primavera e dell’estate 2023 la frangia va portata pari, perché è più semplice da da gestire anche a casa autonomamente senza per forza l’intervento del parrucchiere ed è fondamentale anche usare dei prodotti di finish che consentono di portare un riccio naturale o di asciugare i medi e lunghi senza ricorso senza per forza ricorrere alla piastra e al ferro con delle scalature dinamiche. Per questo motivo le donne che portano il caschetto pari sono sempre in ordine, idem quelle che hanno i capelli mossi se optano per un taglio un lungo scalato. Non sembra mai fuori posto chi ha i ricci e sceglie un un taglio compatto, mentre chi vuole portarli corti deve optare per un corto sfilato. Chi invece ha una lunghezza media deve preferire un taglio che lasci libere le punte, dunque non troppo geometrico in modo che possano star bene anche morbide.

Questi tagli sono belli, femminili, glamour e anche molto pratici. Dunque il segreto per non essere eternamente schiave del parrucchiere è orientarsi verso un taglio pari o un taglio molto scalato, che sembra pieno di movimento e che anche con un’asciugatura naturale non risulta disordinato.