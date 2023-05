Puoi pulire i pavimenti in un lampo se conosci il trucco dei movimenti ad S | Pazzesco il tempo che risparmi

Pulire i pavimenti è qualcosa di noioso e lungo? Noi oggi ti sveliamo un trucco che ti permetterà di farlo in pochissimo tempo!

Le pulizie della casa rientrano nelle varie mansioni che vanno svolto all’interno della nostra casa. Pulire il pavimento poi è quasi obbligatoria farlo a giorni alterni. In modo particolare se parliamo di alcune stanze della casa come la cucina o il bagno, dove in realtà andrebbe fatto tutti i giorni.

Ma se troviamo l’operazione solitamente molto lunga e noiosa vi aiutiamo noi! Oggi vi vogliamo svelare come pulire i pavimenti in un batter di ciglia. Siamo assolutamente certi che da adesso in poi utilizzerete questo trucchetto.

Pavimenti puliti? Usa il metodo della S!

Avere una casa pulitissima e super profumata è sempre molto piacevole. Ma pulire i pavimenti è noioso, confessiamolo! Bisogna fare molta attenzione anche ai prodotti che utilizziamo per questa operazione. Ecco quindi che vogliamo svelarvi qualche dritta.

Ma prima di inizia bisogna guardare con molta onestà il nostro pavimento. E’ molto sporco e presenta delle macchine? In questo caso è bene realizzare una soluzione per pulire al meglio e con un risultato incredibile. Prendiamo un secchio e mettiamo dentro 3 litri di acqua bollente, poi aggiungiamo una capsula di detersivo per i panni o un cucchiaio di quello liquido, sempre per i panni.

Si avete letto bene, non siamo impazziti! In questo modo tutte le macchie, anche le più grasse verranno via in un atto ed avremmo anche un sapore molto piacevole e che durerà a lungo. Casa sarà perfetta con una sola passata! Mica male.

Possiamo realizzare anche una soluzione che farà brillare i nostri pavimenti. In questo caso dobbiamo andare in cucina! Prendiamo quindi il brillantante per la lavastoviglie. Sapete da cosa è composto? Sostanzialmente da acqua, alcool, acido citrico, tensioattivi e profumo. Il nostro pavimento sarà super splendente, specialmente se è di marmo o se vogliamo lucidare le piastrelle del bagno.

Rimarrete senza parole, non avrete mai avuto un pavimento così. Se il nostro pavimento non era particolarmente sporco possiamo lavare a terra solamente con la seconda soluzione. Ma serve che vi sveliamo anche un’altro trucco. Ovvero, come prima cosa liberiamo per bene la stanza che dobbiamo lavare. Togliamo poi tutta la polvere, con un’aspirapolvere sarebbe l’eccellente.

Adesso iniziamo a lavare, partendo dal punto più lontano dalla porta, poi ci avviciniamo all’uscita. Laviamo prima i bordi e poi la parte centrale della stanza. E’ importantissimo far passare il mocio con movimenti ad S! Deve essere molto ampio! In modo veloce e con poche passate il pavimento sarà spendente! E voi conoscevate questi trucchi per pulire casa?