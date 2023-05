Smagliature su gambe e pancia, effetto collaterale del dimagrimento: come prevenirle e come curarle

Un dimagrimento repentino ed eccessivo può causare l’insorgere delle tanto odiate smagliature su gamba e pancia. Scopriamo insieme tutti i segreti per prevenirle.

Le smagliature sono delle vere e proprie cicatrici che interessano la pelle e che possono verificarsi in determinati periodi della vita. Di solito ad esempio tendono ad insorgere in gravidanza, quando il corpo è soggetto ad un aumento di peso eccessivo o semplicemente in caso di un dimagrimento repentino.

Ciò detto è importante sapere quali sono i metodi più efficaci per prevenire l’insorgere di questo inestetismo della pelle. Esso può arrecare non poco disagio dal punto di vista estetico. Dopo aver approfondito la questione legata a quelle che sono le cause che possono determinare l’insorgere delle smagliature, vi sveleremo quelli che sono gli accorgimenti più efficaci che consentono di svolgere un’azione di prevenzione contro l’inestetismo.

Smagliature, tutti i segreti per prevenirle

Non tutti sono a conoscenza di quelli che sono i rimedi più efficaci che consentono di evitare l’insorgere di queste cicatrici che interessano la pelle. Esse sono nello specifico delle alterazioni nella pelle e si presentano lisce e di dimensioni diverse. In genere, tendono a comparire sull’addome ma anche sul seno, sulle cosce o ancora sui glutei. Esse possono essere rosse o bianche. Nel primo caso si tratta di smagliature iniziali mentre nel secondo si tratta di smagliature per cui è terminato il processo di cicatrizzazione.

Alla luce di ciò, quelle rosse possono essere attenuate mentre su quelle bianche non si può più intervenire. In poche parole non esistono rimedi che consentano di eliminarle del tutto tuttavia è possibile renderle meno evidenti. In commercio, ad esempio, esistono delle creme a base di tretinoina. Si tratta di una sostanza che stimola la ricostruzione del collagene finendo per rendere il colore delle cicatrici più simile alla pelle. Tuttavia, il rimedio più efficace in assoluto resta in ogni caso la prevenzione. A tal proposito, è importante sapere che quando si segue una dieta ipocalorica per dimagrire è importante applicare oli elasticizzanti sulle zone dove si trova più grasso.

Oltre a ciò è fondamentare evitare di perdere peso in un lasso di tempo eccessivamente breve e assumere la giusta quantità di acqua. Una corretta idratazione infatti aiuta a mantenere la pelle più elastica e dunque ad evitare l’insorgere delle smagliature. Gli esperti infine suggeriscono di preferire un’alimentazione equilibrata e sana in cui prevalga il consumo di frutta e verdura, ricche di proteine, sali minerali e vitamine. Si tratta, nello specifico, di sostanze fondamentali per la salute dell’organismo ma anche della pelle.

Grazie a questi pochi e semplici consigli dunque sarà possibile evitare di dover fare i conti con un inestetismo che dal punto di vista estetico può arrecare non poco disagio e che tra l’altro è piuttosto diffuso.