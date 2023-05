Tecnica segreta per fare onde e trecce e chignon con la piastra per capelli | Ti cambia la vita ed è sorprendente

Scopriamo insieme come possiamo avere dei capelli perfetti ed un’acconciatura da far invidia a tutti in pochi minuti. E’ davvero facilissimo!

Avere una bella acconciatura è il nostro biglietto da visita. Spesso però non tutte siamo portate con piastra e ferro per i capelli. Ma non c’è problema! Noi oggi vi riveleremo qualche piccolo segreto per avere dei capelli perfetti con una tecnica facilissima.

Lo chignon o le onde non saranno più un problema per voi. Lasceremo tutti senza parole per l’effetto finale. Quindi scorriamo le prossime righe e vediamo come realizzare dei capelli perfetti senza dover andare dal parrucchiere ogni volta.

Il segreto per dei capelli perfetti

Tutti noi in casa abbiamo la piastra per i capelli. Con lei possiamo creare sia delle onde ma anche avere dei capelli liscissimi e super ordinati. In pochissimo tempo possiamo cambiare di volta in volta come ci mostriamo al mondo. Magari adeguandolo anche al nostro abbigliamento o alla situazione dove ci troviamo

Ricordiamo però che la piastra non deve mai essere utilizzata tutti i giorni, altrimenti andremmo a rovinare i nostri capelli. E’ bene poi mettere sempre prima un termoprotettore in questo modo limiteremo di gran lunga i danni che potremmo avere. Se vogliamo essere alla moda possiamo creare in pochissimo tempo delle onde californiane. Ma cosa ci occorre? Semplicissimo due elastici!

Andiamo a fare due trecce ed una volta realizzate passiamo sopra la piastra. Adesso sciogliamo il tutto e la nostra acconciatura morbida è pronta! Ovviamente, se vogliamo avere un effetto maggiore di onde dovremmo aumentare il numero delle trecce. Facciamole sempre a multipli di due, l’effetto così sarà davvero incredibile. Vogliamo delle onde più grandi? Niente panico! In questo caso dividiamo la nostra testa in ventiquattro ciocche, o meglio dodici per parte. Adesso iniziamo ad arrotolarle una per volta sulla piastra in verticale con il manico verso il basso ed in modo parallelo alle orecchie.

Una volta terminate mettiamoci a testa in i giù ed apriamo delicatamente le nostre ciocche. Facciamo questa operazione quando i capelli non saranno caldi ma leggermente freddi. Volete uno chignon perfetto? Una volta realizzato partendo da una coda di cavallo lavoriamo alcune ciocche con la piastra. E’ un’ottima idea anche fissare la nostra acconciatura con della lacca. Se abbiamo un’occasione speciale possiamo utilizzare anche quella con i glitter. Si trova facilmente in commercio.