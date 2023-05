Zucchero bianco: ecco perché andrebbe limitato il più possibile, fate attenzione

Lo zucchero bianco è molto utilizzato e i bambini lo adorano. Ma se consumato in eccesso presenta grossi rischi per salute.

Che si tratti di preparare un dolce in casa, di zuccherare il caffè o di consumare qualche snack, lo zucchero bianco è sempre presente. Purtroppo non è l’alternativa migliore, poiché alla lunga rischia di danneggiare la salute.

Lo zucchero bianco è un nemico della salute in quanto raffinato, vuoto di nutrienti e altamente nocivo in quantitativi eccessivi: è privo di vitamine, minerali e altri valori nutritivi, per cui la sua assunzione non apporta alcun beneficio, ma solo calorie. Un cucchiaino di zucchero infatti contiene 150 calorie e 50 grammi di carboidrati.

I danni che provoca assumere troppo zucchero bianco

Assumere troppo zucchero bianco provoca, tra le varie cose, bruschi aumenti della glicemia, seguiti da improvvisi cali che comportano un aumento nel desiderio di zucchero stesso: questi alti e bassi infiammano il pancreas e possono aumentare il rischio di diabete. Oltre a ciò, induce insulinoresistenza, poiché l’assunzione regolare di zucchero bianco può ridurre la sensibilità all’insulina, l’ormone che regola il livello dello stesso nel sangue e questo porta come conseguenza al rallentamento del metabolismo e all’aumento di peso.

In più, per riportare i risultati di una ricerca scientifica circa l’effetto dello zucchero raffinato, vi parliamo di uno studio svolto in California nel 1979. Lo studio evidenzia come globuli bianchi in condizioni normali possono uccidere circa 14 batteri, e di come questa capacità si riduca drasticamente dopo neanche 5 minuti dall’assunzione di uno zucchero raffinato.

Quali sono le alternative migliori allo zucchero bianco

Lo zucchero bianco può essere sostituito con alternative molto più salutari e tra di esse troviamo:

la stevia : si tratta di una pianta dolcificante naturale, che non ha calorie ed è decisamente molto più dolce dello zucchero. Non provoca alcun effetto collaterale e può essere utilizzata nel caffè, nel tè, nello yogurt e in qualsivoglia ricetta

: si tratta di una pianta dolcificante naturale, che non ha calorie ed è decisamente molto più dolce dello zucchero. Non provoca alcun effetto collaterale e può essere utilizzata nel caffè, nel tè, nello yogurt e in qualsivoglia ricetta il miele : questo alimento è una fonte di zuccheri semplici e complessi, di micronutrienti e di antiossidanti. È vero che contiene lo zucchero, ma in quantità limitate non provoca alcun tipo di infiammazione o danno

: questo alimento è una fonte di zuccheri semplici e complessi, di micronutrienti e di antiossidanti. È vero che contiene lo zucchero, ma in quantità limitate non provoca alcun tipo di infiammazione o danno altre alternative possono essere o sciroppo d’acero e il malto

Di sicuro riuscendo a limitare il consumo di zucchero la vostra salute ne gioverà e anche se all’inizio non sarà così tanto semplice riuscire a ridurre le quantità di questa sostanza se si è abituati ad assumerla spesso, dopo diventerà un’abitudine e nemmeno farete più caso al fatto di star mangiando molto meno zucchero.