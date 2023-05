Sollevare i bambini per le braccia: non farlo mai più, provochi la pronazione dolorosa | Ossa fragilissime

Può essere fatto come gioco piacevole e divertente, ma nasconde insidie che possono esporre i nostri piccoli al pericolo di lussazioni anche gravi. Approfondiamo la questione insieme.

Immaginiamo: siamo con i nostri piccoli, tutti dell’età inferiore ai cinque anni, e stiamo trascorrendo con loro piacevoli momenti di gioco. Ad un tratto li prendiamo per le mani, le stringiamo saldamente tra le nostre e cominciamo a roteare insieme a loro come fossimo su una giostra. Ebbene, per quanto sia un gioco divertente (probabilmente lo abbiamo fatto tutti almeno una volta) facciamo attenzione: perché nasconde insidie e pericoli.

Il più importante si chiama “pronazione dolorosa”: si tratta di una lussazione del gomito e consiste nello spostamento del capitello del radio – l’osso che insieme all’ulna ed all’omero compone l’articolazione – dalla sua posizione naturale. Quando ciò avviene il piccolo percepisce un dolore particolarmente forte e tende a reagire automaticamente portando il braccio verso il fianco e ruotandolo all’interno.

E il gioco quindi si trasforma in allarme: perché la lussazione, che può apparire come un dolore di poco conto e temporaneo, in realtà potrebbe avere conseguenze a lungo termine ai danni dell’articolazione. Ciò perché i bambini al di sotto dei cinque anni hanno ossa e legamenti particolarmente delicati ed in fase di sviluppo: un loro dislocamento, che può essere provocato anche soltanto da una semplice caduta o da un movimento sbagliato, può condurre non soltanto a dolore acuto ma anche alla compromissione dell’articolazione, se non lo si riduce e risolve con tempestività.

Cosa fare in caso di un evento di pronazione dolorosa

Se proprio a causa di un movimento sbagliato, di una caduta, di una presa per le braccia piuttosto vigorosa compiuta da un adulto il nostro bambino lamenta dolori acuti che possono essere ricondotti ad una pronazione dolorosa, è necessario intervenire tempestivamente per ridurre e risolvere la lussazione senza conseguenze negative sull’articolazione.

Innanzitutto interveniamo immediatamente preparando una borsa di ghiaccio e posizionandola sull’area – o sulle aree – in cui il bambino percepisce il dolore. Dopodiché avvisiamo subito il nostro pediatra, spiegando l’accaduto ed accogliendo i consigli che potrà avanzare, come ad esempio la somministrazione di un analgesico in caso di dolore particolarmente forte.

Infine, rechiamoci al Pronto Soccorso o presso uno specialista per intervenire con le analisi e verifiche necessarie nonché con le manovre di riduzione della lussazione da eseguire per riportare il radio alla sua posizione naturale. Una raccomandazione importante: in casi simili, evitiamo il “fai-da-te”. Non soltanto potremmo non risolvere la situazione, ma potremmo peggiorarla in modo significativo. Affidiamoci al nostro medico, pediatra o ad esperti di fiducia e specializzati: il loro intervento potrà risolvere la situazione in modo corretto, veloce e definitivo.