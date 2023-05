Hai smesso di fare esercizio? Ecco quando inizierai a perdere tonicità

L’allenamento prevede costanza oltre che impegno altrimenti i progressi fatti rischiano di andare persi. Ma quanto serve per perdere la forma conquistata duramente?

Ore e ore in palestra o a correre al parco non sono certo leggere ma per tornare in forma sono un sacrificio necessario. L’errore peggiore che si possa fare però è mollare tutto una volta che gambe e braccia sono tornate toniche. Se non si mantiene un regime costante di allenamento infatti è facile retrocedere e annullare i progressi fatti. Può capitare che per lavoro o per problemi di salute si salti qualche giorno, ma appena possibile meglio rimettersi in carreggiata.

La capacità dell’organismo di restare tonico anche dopo che ci si allontana dalla palestra dipende da diversi fattori. C’è chi ha una predisposizione più o meno accentuata a mantenere peso e forma fisica senza grosse variazioni già a livello genetico. Con l’età però il corpo tende a lasciarsi andare prima e se un’assenza di un paio di settimane cambia poco a 23 o 24 anni non è certo lo stesso che rispetto a dopo i 30. Prima che il tono muscolare però si perde…il fiato. I tessuti pian piano si ossigenano meno e di conseguenza ci si stanca prima.

Per chi è ancora giovane i progressi fatti nelle attività aerobiche dove la respirazione incide molto sulle prestazioni è questione di circa un mese. I muscoli e la forza che ne deriva invece pare che non si riducano di molto nei primi mesi di inattività. Il calo vero e proprio di tonicità si inizia a notare oltre le 12 settimane, ma naturalmente dipende anche dalla dieta.

Come mantenere la forma sul lungo periodo

Prima di disperarsi meglio ricordare un principio fondamentale. Migliorare la propria forma è impegnativo, ma mantenerla può richiedere meno di quanto si pensi. Con circa 20 minuti di attività giornaliera abbinata a brevi esercizi intensi la resistenza durerà più a lungo. Non serve neppure ritirare fuori l’attrezzatura da palestra ma anche solo sfruttare una rampa di scale o una pista ciclabile vicino a casa da compiere in bici. In fondo allenarsi in casa può rivelarsi divertente per chi è creativo.

In caso si notasse comunque di essere meno in forma del solito recuperare il livello precedente non è troppo difficile. Con dell‘attività moderata ogni giorno in due settimane si può recuperare se il calo di resistenza è stato contenuto. L’ideale è la corsa leggera o la cyclette, da mantenere per circa 30 minuti.