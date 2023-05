Giornata al mare gratis con ombrellone e lettini, è tutto vero: partecipa anche tu

Vi piacerebbe trascorrere una bella giornata al mare, tra tuffi, nuotate e sedute di abbronzamento, senza spendere un euro? Non è un sogno: ecco come farlo.

L’estate si avvicina, anche se il meteo di questi giorni ricorda più l’autunno che la primavera, e il pensiero di molto di noi già vola alle sospirate vacanze. Purtroppo non tutti hanno le possibilità (economiche, materiali, di tempo, ecc) per partire qualche giorno verso un’amena località turistica. Ma non disperate: con un po’ di spirito di iniziativa e un pizzico di fortuna potrete trascorrere una giornata da sogno tra la sabbia e le onde a costo zero!

A offrire la ghiotta possibilità di una trasferta in spiaggia gratuita è il concorso “Estathé ti regala ogni ora una giornata al mare”. I vincitori del concorso del noto brand di bevande avranno diritto a ombrellone e lettini gratis in tantissimi stabilimenti lungo le coste del Belpaese. Guai a lasciarsi scappare questa occasione! Scopriamo insieme come funziona.

L’occasione da non perdere per una bella giornata al mare

Bisogna innanzitutto ricordare che con l’attuale concorso Estathé attivo è possibile vincere le Sdraio Estathé ogni ora. Il nuovo concorso a premi, invece, prenderà il via il prossimo 1° giugno 2023 e si concluderà il 25 dello stesso mese. Partecipare è semplicissimo: basterà acquistare, come per altri concorsi, almeno 2 confezioni di Estathé a scelta tra tris di bicchierini, bottiglia da 1 litro o bottiglia da 1,5 litri, e conservare lo scontrino.

Una volta completato l’acquisto, ci si dovrà collegare alla pagina dell’iniziativa, registrarsi e inserire i dati dello scontrino, caricandone anche una scansione o uno screenshot dal telefonino. Ogni ora ci sarà un fortunato vincitore di un buono spiaggia da spendere sul portale Spiagge.it per prenotare ombrellone e lettini in uno degli oltre 1.200 stabilimenti balneari italiani a disposizione. Il buono è del valore di 35 euro, quindi basta a coprire i prezzi applicati da tutte le strutture (o quasi).

Basterà scegliere il proprio ombrellone selezionando la posizione direttamente in mappa. E per tutti i partecipanti ci sarà in regalo anche un buono sconto Estathé del valore di 50 centesimi, utilizzabile sull’acquisto di almeno 3 confezioni di tris bicchierino da 20 cl e/o 1,5 litri.