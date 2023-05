Vacanze al mare, giochi super divertenti (e sicuri) da fare in acqua con tuo figlio

L’estate è alle porte e se hai intenzione di trascorrere le vacanze al mare ecco alcuni giochi da fare in acqua con tuo figlio: il divertimento è assicurato.

L’estate arriverà presto e le famiglie che hanno già deciso di trascorrere il tempo libero in piscina o al mare dovrebbero conoscere alcuni giochi super divertenti da fare con i loro figli. In questo modo, è possibile tenere i bambini impegnati in acqua, divertirsi e vivere una vacanza al mare all’insegna delle risate, collezionando bei ricordi.

Se per l’estate 2023 hai optato per una vacanza al mare, eccoti alcuni giochi super divertenti e sicuri da fare con i tuoi bambini in acqua. Alcuni di questi giochi sono davvero semplici da mettere in atto altri, invece, richiedono un piccolo acquisto che può essere fatto rapidamente su Amazon o in qualsiasi negozio che vende articoli per il mare o per la spiaggia. Ma il divertimento è assicurato.

In ogni caso, per le tue vacanze al mare non dimenticare la protezione, che al divertimento ci pensiamo noi con questi suggerimenti.

Vacanze al mare: come divertirsi con i bambini in acqua

L’estate è alle porte ed è già l’ora di pensare a come intrattenere i bambini durante le vacanze al mare. Il primo gioco che vorremmo suggerirvi è un vero e proprio successo delle feste di compleanno estive, in piscina.

Il primo è canestro in piscina. In questo caso, è necessario acquistare un canestro da basket galleggiante che può includere anche un robusto cerchio e due palline d’acqua e una pompa a mano. Si tratta di un acquisto che può essere comodamente effettuato su Amazon e che permette con poche decine di euro di avere un gioco utile e dal successo garantito.

In ogni piscina, che si rispetti o in ogni vacanza al mare non può mancare il maxi gonfiabile sul quale i bambini adorano salire e trascorrere qualche minuto tranquilli.

In acqua non può mancare l’inseguimento, con l’adulto che finge di essere uno squalo/predatore e i bambini/prede che fingono di essere pesciolini e devono scappare cercando di non farsi prendere. Anche in questo caso il divertimento e le risate sono assicurate.

Per i bambini un po’ più grandi è possibile optare per la pallavolo in acqua. In realtà, si tratta di un ottimo gioco sia per gli adulti che per i piccini che può essere attuato grazie all’acquisto di una rete gonfiabile galleggiante e un pallone da spiaggia gonfiabile. In questo modo. l’attrezzatura da gioco sarà semplice da trasportare.

Un altro gioco da piscina particolarmente amato dai bambini è la caccia al tesoro subacquea. In questo caso, l’adulto deve nascondere un oggetto luccicante, come una moneta o una penna con i brillantini, sul fondo della piscina e sarà compito dei bambini ritrovarla.