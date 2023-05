Vuoi truccarti per fare sport? Ecco come: i consigli per un make-up a prova di sudore

Anche per fare sport è possibile truccarsi e apparire al meglio senza preoccuparsi del sudore e del make-up che si scioglie. Ecco come.

È maggio (che sembra un po’marzo) ed è giunto il tempo e la stagione per prepararsi alla prova costume. Quindi, in molti stanno considerando la possibilità di fare sport andando in palestra oppure una bella camminata.

Qualunque sia la scelta è possibile essere carine e presentabili anche mentre si fa sport. Perciò, oltre agli abiti confortevoli, traspiranti, di qualità e magari colorati, è possibile anche truccarsi. Ma conviene farlo?

Il dubbio se sia indicato truccarsi per andare in palestra è comprensibile anche perché vedere il make-up sciogliersi è sicuramente una perdita di tempo. Ci sono, però, donne che non riescono a fare a meno del make-up e per un trucco che duri almeno fino al termine della sezione di allenamento è meglio affidarsi ad alcuni consigli di bellezza.

Come truccarsi per fare sport: i prodotti indispensabili che resistono all’attività fisica

Prima regola da seguire è non esagerare con il make-up perché la pelle durante lo sport deve comunque traspirare, tralasciando l’effetto che si farebbe con un trucco troppo pesante rispetto all’ambiente in cui ci si trova.

Bisognerà utilizzare meno prodotti possibili senza stratificarli per ottenere un effetto più durevole e naturale. Per far durare più a lungo make-up durante l’attività sportiva si può usare il primer opacizzato è il migliore in questo caso perché terrà a bada l’untuosità della pelle.

Il passo successivo è applicare un correttore con formule molto leggere e non il fondotinta: andrà bene anche una BB cream. Sulle guance invece, si può scegliere un blush cremoso perché per la sua consistenza rimarrà a suo posto anche mentre la pelle inizia a sudare. Evitiamo però quelli con una texture troppo lucida.

Infine, fissare tutto con la cipria opacizzante da utilizzare (ma senza esagerare) ogni volta si senta la necessità ed evitare che tutto il make-up si “sposti”.

Riguardo agli occhi utile è il mascara waterproof per la sua resistenza all’acqua della doccia o della piscina ma anche al sudore. Questa resistenza è dovuta agli ingredienti contenuti al suo interno, come siliconi, resine, oli minerali e altre sostanze simili. Utilizzando, quindi, un mascara di questo tipo si potrà dire addio alle antiestetiche macchie sotto agli occhi evitando il temuto “effetto panda”.

Seguendo questi consigli in molte potranno fare attività fisica ed essere a proprio agio anche in un momento di libertà.