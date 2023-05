Prova costume, niente paura: usa le bende drenanti che scolpiscono il corpo

Quello che tutti temono sta arrivando: la prova costume. Scopri come avere un corpo scolpito in due secondi con le bende drenanti.

Ebbene sì, l’estate sta arrivando e con essa anche la famigerata prova costume che tutte le donne temono e vorrebbero superare al meglio.

Spesso avere qualche rotolino in più oppure non essere perfettamente in forma come ci si aspettava può causare un po’ di disagio e una sensazione di inadeguatezza. Se queste sensazioni non passano neanche cercando di pensare in maniera positiva, esistono delle soluzioni davvero efficaci per riuscire a ottenere un fisico più prestante.

Bende modellanti e drenanti: come agiscono sul nostro corpo

Le bende modellanti e drenanti sono delle strisce elastiche in tessuto a rete che hanno il compito di stimolare la circolazione venosa e linfatica, risultando efficaci nel ridurre gli inestetismi come la cellulite e la ritenzione idrica. Quando vengono applicate, queste bende esercitano una pressione meccanica costante sui tessuti, favorendo il drenaggio dei liquidi. Inoltre, inducono una micro-contrazione muscolare che aiuta a dare tono ai tessuti e a stimolare la circolazione dei vasi sanguigni, migliorando così la microcircolazione e stimolando il metabolismo.

Il risultato è visibile in una progressiva riduzione delle adiposità localizzate e del gonfiore, un miglioramento della definizione muscolare e una linea in generale più scolpita che mantiene comunque le giuste curve.

Queste bende si usano principalmente in diverse zone del corpo, per l’appunto, per snellire e scolpire glutei e gambe, per ridurre la pancia, per tonificare braccia e cosce, per definire i contorni del seno e infine per far diminuire la cellulite. È importante controllare sempre l’etichetta per scegliere la taglia giusta in base alle proprie misure e alla fascia di compressione desiderata per ottenere i risultati migliori.

Ecco alcuni consigli per usare al meglio queste bende drenanti: