Visite serali ai siti archeologici più famosi della città: il biglietto costa solo 5 euro, ecco dove

Da oggi è possibile vivere l’esperienza di una visita serale, a soli 5 euro, presso alcuni dei siti archeologici più belli d’Italia.

Il Bel Paese non smette mai di stupire i suoi visitatori. Il patrimonio artistico e culturale dell’Italia non ha eguali nel mondo in termini di ricchezza e varietà di culture. Dagli antichi insediamenti romani, fino agli straordinari palazzi rinascimentali, la penisola italiana rappresenta una miniera inesauribile di bellezza e testimonianze della storia dell’uomo.

Ancora oggi i parchi archeologici italiani, sono tra i siti più frequentati dai turisti di tutto il mondo. In questi luoghi, è possibile immergersi nella cultura di una determinata civiltà, scoprire un’arte millenaria e conoscere gli oggetti più affascinanti e misteriosi legati ad antiche popolazioni.

Dal Colosseo, al Foro Romano, fino alla splendida Valle dei Templi di Agrigento e Selinunte, l’Italia continua a manifestare la sua storia di Paese crocevia di culture diverse. Da oggi, la ricca storia del passato diventa ancora più accessibile grazie ad una importante e recente iniziativa culturale.

Siti archeologici italiani: il biglietto costa solo 5 euro

L’Italia più antica si apre ai suoi visitatori. Da oggi è possibile effettuare delle suggestive visite serali con un biglietto di soli 5 euro, presso i maggiori siti vesuviani del grande Parco archeologico. Villa Arianna, Villa San Marco, il Museo Archeologico libero D’Orsi a Stabia, Villa di Poppea a Oplontis, l’Antiquarium e Villa Regina a Boscoreale, sono solo alcuni degli straordinari siti i quali aderiscono all’iniziativa.

Presso il Museo Archeologico di Stabia, ad esempio, sarà possibile prenotare la suggestiva visita teatralizzata Dialoghi con Stabia, a cura del Comitato per gli Scavi di Stabia. Il museo ospiterà anche l’installazione/performance immersiva Labirinti – Teseo, Arianna, Dioniso del drammaturgo Cristian Izzo. Parallelamente, presso la Villa di Poppea ad Oplontis, sarà possibile partecipare all’evento Vinalia Rustica.

Si tratta di un tour di degustazione dei vini locali, arricchito da un momento lirico riservato alla lettura di versi di poeti greci e latini. Un vero viaggio nella cultura e nella storia delle popolazioni che hanno abitato in passato il territorio vesuviano. Per gli amanti del patrimonio artistico italiano, si tratta di un’iniziativa da non perdere e da vivere in compagnia di amici e familiari. I biglietti delle visite serali potranno essere prenotati presso il sito web Ticketone.it, per poi essere ritirati in sede.