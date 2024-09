Soleil Stasi appena sveglia: com’è il viso dell’ex gieffina senza filtri e completamente al naturale

Soleil Stasi si mostra senza trucco, come mamma l’ha fatta: l’influencer italo-americana pubblica una stories appena sveglia.

Diventa sempre più duro il lavoro degli influencer, o meglio di coloro che cercano di ingannare la web community. Esiste una sentinella della rete che non manca un colpo, individua le discutibili strategie di marketing e le segnala sul suo profilo Instagram. Parliamo di Selvaggia Lucarelli, giornalista ed editorialista divenuta ancor più attenta in seguito alla sua inchiesta sul Pandoro firmato Chiara Ferragni. Oltre ad occuparsi degli ambigui annunci relativi alla beneficenza e alle donazioni private, l’autrice si occupa anche di supplied e sponsorizzazioni.

Proprio di recente Soleil Stasi ha attirato l’attenzione della giudice di Ballando con le stelle per un errore tanto ingenuo, quanto indice del comportamento di molti “imprenditori digitali”. È consuetudine consentire agli utenti di esporre delle domande ai personaggi pubblici e – tra le tante – sembrava che l’influencer italo-americana avesse ricevuto diversi quesiti sui suoi occhiali da sole. Ha quindi condiviso la domanda per poi sponsorizzare l’accessorio in questione.

Peccato che successivamente abbia anche pubblicato uno screen che mostra tutte le curiosità espresse dai followers e tra queste figura che il fantomatico interrogativo sugli occhiali non sia provenuto da nessuno dei suoi seguaci. Si è infatti auto-rivolta tale curiosità per poterla condividere e dunque pubblicizzare il prodotto in questione. Selvaggia Lucarelli l’ha pizzicata sul fatto immediatamente, mentre la diretta interessata si è prodigata per minimizzare il fatto.

Soleil Stasi torna sui social e si mostra senza trucco

Sin dal suo debutto negli studi Mediaset di Uomini e Donne, Soleil Stasi ha dimostrato di aver un’indole particolarmente indifferente ad eventuali attacchi e prese di posizione da soggetti terzi. E così, proprio come è accaduto nel dating show condotto da Maria De Filippi e nella Casa del Grande Fratello, l’influencer italo-americana ha fatto come se niente fosse successo.

Ha spiegato di essersi auto-rivolta la domanda perché non riusciva a trovare quella formulata dal fantomatico follower, dopodiché ha ironizzato sul fatto che l’attenzione rivolta da parte di Selvaggia Lucarelli non ha fatto altro che contribuire ad una ancor più pervasiva pubblicità ai famosi occhiali da sole. Dopodiché è tornata sui social per aggiornare i seguaci sugli ultimi eventi che hanno dominato la sua quotidianità e sui recenti prodotti dei quali è divenuta testimonial.

Ha poi condiviso uno scatto struccata, di prima mattina, senza filtri. Un’abitudine che non è certo estranea a Soleil Stasi. Anche nella Casa del Grande Fratello non ha mai avuto problemi a mostrarsi in tv come mamma l’ha fatta, senza filtri o artefatti.