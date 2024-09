A due passi da Roma, il borgo ideale per chi ama le fiabe: arte e magia per le strade

A due passi da Roma esiste un Borgo che vi riporterà con la mente a quando eravate bambini, una bellissima gita fuori porta piena di magia.

A circa un’ora da Roma esiste un luogo che nessuno si immaginerebbe mai. Un borgo ricco di quel tocco magico, capace di riportarci tutti in un epoca lontana. Un periodo in cui tutti i sogni potevano diventare reali, un momento delle nostre vite, dove la magia delle fiabe e la possibilità che tutto fosse raggiungibile, erano certezze.

Un piccolo borgo vicino Viterbo ci porta a quando eravamo bambini. Una gita da fare con i più piccoli per poter regalare loro a magia di un sogno, ma anche con i più grandi, per ricordare loro che la vita non è sempre seria. Anche gli adulti meritano di sognare e di vedere il mondo con il cuore puro dei bambini ogni tanto.

Un borgo pieno di arte e magia vicino Roma

Nel 2016 in un pittoresco paesino in provincia di Viterbo, un artista decide di rendere la sua casa un’opera d’arte. Decide insieme alla comunità, di regalare al mondo, un’altra passeggiata per grandi e piccini, condita con i suoi sogni, con i sogni di tutti. Nasce così la nuova versione di Sant’Angelo da Roccalvecce.

Il paesino, non troppo lontano dal Parco dei mostri di Bomarzo, è solo uno dei tanti luoghi nel Lazio da correre a visitare. Un weekend del prossimo autunno ad esempio. Prima che il freddo torni a farla definitivamente da padrone. Del resto, per quello che il paesino racconta è molto più intenso se visto avvolti da un caldo giaccone, tenedo la mano di chi amiamo. Una passeggiata che difficilmente vi potrete dimenticare.

Nel paesino sorgono sui muri antichi delle case, una serie di murales ispirati ai personaggi delle antiche fiabe che tutti conosciamo. Il merito di tutto ciò è Gianluca Chiovelli, artista che è riuscito attraverso un associazione culturale, a portare quelle belle storie, sui muri di tutto il borgo. Ormai sono quasi 10 anni che i disegni continano a nascere lungo quelle strade.

La regione è piena di esperienze particolari a pochi minuti da Roma. Realtà perfette per sfuggire al caos della città per qualche ora e per respirare un po’ di aria fresca, lontani dallo smog della metropoli. Esperienze che possono essere fatte con famiglia e amici, che rimarranno bei ricordi difficili da dimenticare e che ci aiuteranno a dare una prospettiva diversa al nostro quotidiano. Se ti piace viaggiare con i bambini scopri anche questo evento autunnale, inizia il 27 settembre.