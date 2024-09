Alberi monumentali, bosco di bambù giganti e tante attività per i bambini: a settembre non perderti quest’evento

C’è un evento che non puoi assolutamente perderti: puoi stare immerso nella natura più pura, con tante attività anche per i più piccoli.

Ci sono alcuni eventi che, anche se non troppo conosciuti, sono assolutamente imperdibili. Soprattutto per le famiglie, infatti, allo stato attuale delle cose, non sempre risulta facile trovare soluzioni che sono adatte sia ai più grandi che ai più piccini, dal momento che le esigenze sono molto differenti. Da una parte i bambini, come è normale che sia, vogliono divertirsi. Dall’altra i più grandi spesso crescendo non perdono certamente la loro curiosità e la loro voglia di conoscere.

L’evento qui preso in esame, però, riesce in questa impresa rara e che a tratti sembra essere quasi titanica. Si potranno ammirare degli alberi monumentali, che pur essendo natura pura sanno essere a tutti gli effetti delle cassette della memoria non di questo Paese ma di tutto il mondo. Ma non è tutto. Vengono, infatti, organizzate tantissime attività anche per i bambini, che potranno divertirsi ed al contempo anche imparare come si sta nella natura, rispettandola e conoscendone i pregi e gli odori che la caratterizzano.

Evento a settembre per grandi e bambini: di che si tratta

L’evento in questione inizia il 27 settembre e si concluderà il 15 dicembre ed avrà luogo nella location estremamente suggestiva del Castello di Miradolo, che si trova a San Secondo di Pinerolo che, a sua volta, rientra nella città metropolitana di Torino. Come detto, si potranno ammirare alberi monumentali e dei piccoli corsi d’acqua che risulteranno estremamente suggestivi, al pari del bosco di bambù giganti, che costringerà tutti quelli che vi parteciperanno ad alzare gli occhi verso il cielo ammirando il prodigio della natura.

L’evento va sotto il nome di “Autunno al Parco” e, come detto, terrà compagnia a chi vi prenderà parte fino al 15 dicembre. Come detto, le esperienze sono tante anche per i più piccoli. Si parte, ad esempio, con la caccia al tesoro del 29 settembre che coinvolgerà tutta la famiglia, proseguendo poi con “Storia di una bambina coraggiosa“, una serie di letture per i bambini più coraggiosi. Sabato 19 e domenica 27 ottobre è in programma una passeggiata nel parco guidata da una esperta naturalista che illustrerà anche quelli che sono i ritmi biologici delle piante.

Autunno al Parco al Castello di Miradolo: altre attività

Attività di questo tipo verranno poi riproposte anche a novembre ed a dicembre, ed in tal senso segnaliamo “Storie e storielle per futuri re e regine“. Si tratta di una serie di letture nel castello molto suggestiva. Stesso discorso per “Aspettando il Natale“, letture davanti al camino della contessa. Le letture, poi, si differenziano in base al target dei bambini per il quale sono pensate. A proposito di autunno e bambini, ecco come trasformare le castagne in teneri pupazzetti.